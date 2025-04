Bij Trump moet je over de VOC beginnen

Ik heb al meerdere keren in een column geschreven dat ik minister-president van Nederland wil worden, ‘meen je dat echt?’, vragen bekenden dan, waarop ik meestal antwoord dat ik er niet aan moet denken om de hondenbaan van regeringsleider daadwerkelijk op mij te nemen, ik zou nooit meer doelloos over de gracht kunnen slenteren, ik zou de kinderen amper nog zien, etcetera.

Mocht er een situatie ontstaan waarin men zegt: ‘alsjeblieft, doe het een aantal jaren, jij bent de enige die het in deze ingewikkelde tijd kan’, dan zal ik het als dienstplicht beschouwen, uiteindelijk ben ik niks zonder mijn vaderland, “vergeet dat diploma, het belangrijkste papiertje heb je al binnen: je Nederlandse paspoort”, zei ik laatst tegen een buurjongen die nu in de brugklas zit.

Toen ik gisteren koffie dronk bij vriend R. op de bank in zijn woonkamer, geloofde ik een paar seconden werkelijk dat het moment waarop het Nederlandse volk een beroep op mij doet aanstaande is. We hadden het over de handelstarieven van Trump, en over hoe weinig creatief Europese regeringsleiders omgaan met het gedrag van ‘The Donald’ in het algemeen.