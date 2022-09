‘Bij Rutte mag iedereen falen’

Na acht maanden kwam minister van Landbouw Henk Staghouwer tot de conclusie dat hij ongeschikt is voor zijn baan. Druktemaker Marcel van Roosmalen probeert zich in de opgestapte bewindsman te verplaatsen. “Je bent minister, schijnbaar uit overtuiging om het land beter te maken, en je doet er acht maanden over om te concluderen dat je het niet kunt.”

“Noem mij een ander beroep waar je zolang mag twijfelen over je eigen kunnen. Hoelang deden ze er bij Ajax over tot ze zagen dat Iván Gabrich niet kon voetballen? Hooguit twee weken. En zijn medespelers zagen het tijdens de eerste wedstrijd. Een chirurg die verkeerde benen begint af te zetten, wordt vervolgd. Een ober die consequent verkeerde bestellingen aflevert, wordt uit de bediening gehaald. Een leraar die de orde niet kan houden, wordt ook in de lerarenkamer uitgekotst. In het kabinet-Rutte 4, waar eenoog koning is, gelden dat soort wetten niet. Er mag gefaald worden.”