Bij jongeren populaire vapes zelfs nog giftiger dan gedacht

Wegwerpvapes blijken nog vele malen schadelijker voor de gezondheid dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws . Experts noemen de resultaten “buitengewoon zorgelijk”. Helemaal omdat de vapes met zoete smaken, die inmiddels niet meer verkocht mogen worden in Nederland maar nog altijd volop verkrijgbaar zijn, veel worden gebruikt door jongeren.

RTL Nieuws onderzocht vapes die door scholen zijn afgepakt en naar de redactie zijn gestuurd. "Sommige resultaten zijn echt bizar", zegt toxicoloog Remco Westerink. In de vapes werden giftige metalen, kankerverwekkende stoffen en veel meer nicotine dan wettelijk toegestaan aangetroffen. "Als je bedenkt dat dit wordt gebruikt door kinderen met nog niet ontwikkelde hersenen, is hier echt sprake van een schadelijk product,” aldus Westerink.

In totaal werden twintig vapes getest. In zeven daarvan werd de giftige stof formaldehyde aangetroffen, in drie lood. Andere gevaarlijke stoffen die werden geconstateerd zijn nikkel, aceton, ijzer, acroleïne, valeraldehyde en butyraldehyde. "Dit onderzoek toont voor het eerst aan dat Nederlandse kinderen vapes gebruiken waarmee ze hun eigen lichaam en hersenen vergiftigen,” zeggen de onderzoekers.