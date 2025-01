Bij het artikel over aanvallen op journalisten heeft de NOS 'opvallende keuzes' gemaakt

“Het is diep beschamend dat juist de veiligheid van journalisten met het NOS-artikel over 'aanvallen op journalisten' en de bijbehorende beeldkeuze uitgerekend in Palestijnse context wordt geplaatst, terwijl de Israëlische regering sinds 7 oktober 2023 bijna 150 journalisten doelgericht vermoordde in Gaza”, zegt Massih Hutak in De Nieuws BV. “Ik denk eerlijk gezegd dat dit aantal een stuk hoger ligt. Want zij die ons zouden moeten voorzien van dit soort informatie worden juist uitgeschakeld.”