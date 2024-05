Bij deze vegan-voetbalclub is niet alleen het grasveld groen maar al het andere ook Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

Daniël Kramer Filosoof en politiek wetenschapper

Het Engelse Forest Green Rovers is de groenste voetbalclub ter wereld. Eigenaar Vince Dale, de Hippie van Honderd Miljoen, introduceerde vegan-food, een grasmat van koeienstront, een elektrische bus, shirts van afval en nog zoveel meer. De oer-conservatieve voetbalwereld weet niet wat het meemaakt, want als kers op de veganistische taart bouwen de Groenen een stadion van hout. Forest Green Rovers is een voorbeeld voor iedereen.

Vegan-ideologie

De thuisbasis van Forest Green Rovers is Nailsworth, een West-Engels dorpje nabij steden als Bristol, Gloucester en Swindon. In 1889 werd de club opgericht en de Rovers speelden altijd op amateurniveau in de regio van Gloucestershire. Daar was niets geks aan, want Nailsworth heeft maar 5.500 inwoners. In het dorp was men altijd bezig met het maken van stoffen en het brouwen van bier. Niet met de lokale voetbalclub.



In 2010 strijkt Vince Dale neer in Nailsworth en hij wordt grootaandeelhouder bij de club. Dale is rijk geworden door windmolens te bouwen en maakte miljoenen met zijn energiebedrijf Ecotricity. Voor zijn inzet voor het milieu kreeg hij zelfs een koninklijke onderscheiding. Geld doneert hij aan progressieve politieke partijen in Engeland, maar het meeste gaat sinds 2010 naar zijn nieuwe liefde: Forest Green Rovers in Nailsworth, gelegen naast Stroud; de geboorteplek van Extinction Rebellion. Ook daar doneert Vince geld aan.

De multimiljonair transformeert Forest Green binnen tien jaar in de groenste club ter wereld. Zijn activistische hart klopt voor dieren en het klimaat. De keuze voor het veganisme komt door de enorme gevolgen van de veehouderij voor het milieu en het dierenwelzijn. Het doden van dieren is intrinsiek slecht en ethisch onverantwoord, terwijl het ook aantoonbaar bijdraagt aan de verslechtering van het klimaat. FGR doet er daarom alles aan om zo klimaatneutraal mogelijk te zijn. En dat gebeurt op de meest creatieve manieren.

Sinds de komst van Vince is vlees verboden op de club en is dit vervangen met vegan- en vegetarische opties voor de spelers én supporters. Sommige supporters vinden het lastig, maar de spelersgroep is gemakkelijk te overtuigen. Daar zorgt Vince, in het bezit van een PhD in de filosofie, wel voor met wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat met name rood vlees het sportlichaam juist verslechtert. Een aantal topvoetballers als Sergio Agüero, Lionel Messi, Chris Smalling, Ilkay Gündogan en Héctor Bellerín zijn een mooie leidraad in zijn verhaal. Geen van hen eet vlees tijdens het voetbalseizoen. De meesten hanteren al jaren een plantaardig dieet. Die laatste voetballer raakte in zijn tijd bij Arsenal gefascineerd door de missie van de Forest Green. Veganist Héctor Bellerín koopt in 2020 aandelen in de club en wordt na Vince de grootste aandeelhouder.

Klimaatneutraal

De vooruitstrevende Vince heeft álles aangepakt bij Forest Green. FGR draait voor 100% op groene energie en dat komt deels door de zonnepanelen op het dak van het stadion. In stadion The New Lawn ligt een biologische grasmat bemest met koeienstront, dat gemaaid wordt door een zelfrijdende grasmaaier. En die grasmaaier werkt, jazeker, op zonne-energie. Zelfs het regenwater van het dak wordt opgevangen en gerecycled. Op de parkeerplaats van de club zijn oplaadpunten voor elektrische auto’s te vinden om supporters te motiveren op een duurzame manier naar het stadion te komen. En uiteraard rijdt de spelersbus van de Rovers elektrisch door heel Engeland.

Zijn de groene shirts waarin de Vegans spelen wel ‘normaal’? Nou, die zijn gemaakt van hergebruikte plastic- en koffierestanten. En sta je op de tribune, zie je op sponsorborden enkel ecologisch verantwoorde advertenties. Reclame van het lokale steakhouse komt er hier niet in. De opeenstapeling van milieuvriendelijke veranderingen halen regelmatig het wereldnieuws en uiteindelijk is Forest Green Rovers door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ’s werelds eerste klimaatneutrale club. Een mijlpaal in de mondiale voetbalgeschiedenis.

Project Eco Park

Vince is ambitieus en wil de Premier League bestormen, iedereen moet kennis maken met Forest Green Rovers. Ze zijn een voorbeeld in de voetbalwereld, want het klimaat en dierenleed is geen onderwerp dat clubs normaliter aankaarten. Laat staan dat men hier ook écht iets mee doet en een beweging probeert te vormen. In Engeland maken topclubs nog altijd binnenlandse vluchten voor korte afstanden en zijn vleesvervangers onder supporters een groot taboe. Vince is dan weer het andere uiterste. Vorig jaar gaf hij nog 10.000 pond aan de actievoerders van Just Stop Oil, die meerdere Premier League-wedstrijden platlegden om aandacht voor het milieu te vragen.

Om nieuwe hoogtes te bereiken en de groene boodschap van de club nog meer kracht bij te zetten is volgens Vince een nieuw stadion nodig. Project Eco Park ging in 2016 van start: een stadion compleet gemaakt van hout dat honderd miljoen pond kost. Niet alleen is hout een natuurlijk product, ook heeft het als bouwmateriaal de minste uitstoot. Daarom zal het stadion de laagste ecologische voetafdruk van de wereld hebben. De plannen zijn in principe na enkele vertragingen goedgekeurd door alle betrokken partijen en de eerste palen zijn al gezet. Op dit moment is de verwachting echter dat de Groenen niet voor 2026 gaan spelen in het Eco Park.

Promoties

Nu heeft Vince Dale al ontzettend veel bereikt met de club uit het nietige Nailsworth en dat is extra bewonderenswaardig omdat er niet is gestrooid exorbitante transferbedragen. De Rovers hanteren het moneyball-principe. Statistieken zijn leidend in het halen van spelers en die moeten vooral transfervrij zijn of worden gehuurd. Een succesformule die in 2017 leidt tot promotie naar de League Two, Nailsworth wordt het kleinste dorp in de Football League met een professionele club. En het sprookje van de Vegans krijgt een vervolg, want in 2022 promoveert FGR naar League One.

Het derde niveau van Engeland blijkt alleen een treetje te hoog voor de Groenen en het verval begint snel vorm aan te nemen. In mei 2024 is de club alweer voor de tweede keer op rij gedegradeerd. Forest Green moet terug naar het vijfde niveau en valt van de professionele voetballadder af. Sinds de zomer hebben er liefst vijf managers voor de groep gestaan. Een van hen is Hannah Dingley, de eerste vrouwelijke manager ooit in het Engelse profvoetbal. Hoewel ze alleen als interim voor de groep heeft gestaan, haalt het progressieve Forest Green opnieuw het wereldnieuws.

Het Groene Schaap

Forest Green Rovers is in alles wat het is een bijzondere club. Natuurlijk zal de club veel tegenstanders hebben, die vinden dat het de personificatie is van een doorgeslagen maatschappij die alles wikt en weegt in naam van het milieu. Vlezige hamburgers en worsten van voetbalsupporters afpakken en vervangen met ethisch verantwoorde hamburgers en worsten, dat kán toch niet? Nee, het is een rationeel, nobel en ethisch verantwoord streven, de missie van Vince Dale. Elke voetbalsupporter zal binnen vijftig jaar met plantaardige burgers en worsten rondlopen. Omdat de wereld de uitstoot van de veehouderij niet meer aan kan. Maar ook omdat de realisatie van onnodige moord op dieren doordringt bij de mens.

FGR is het groene schaap in de kudde die probeert een betere wereld te creëren. Zonder het onnodig vermoorden van dieren. Zonder het milieu schade toe te brengen. De tweede degradatie op rij is een serieuze setback, maar als iemand om kan gaan met tegenslagen is het wel Vince Dale. De Hippie van Honderd Miljoen gaat zich terugknokken met zijn klimaatneutrale club, in het meest milieuvriendelijke stadion ter wereld. Het Eco Park, volledig van hout.