Bij de Russische ambassade spelen vier draaiorgels de hele dag het Oekraïense volkslied

Ter herdenking van de Russische invasie in buurland Oekraïne, die vier jaar geleden begon, heeft kunstenaar Teun Castelein vier draaiorgels voor de ambassade van Rusland in Den Haag neergezet die de hele dag het Oekraïense volkslied spelen.

In een persbericht verklaart de kunstenaar:

De vier orgels staan symbool voor vier jaar oorlog in Oekraïne die Rusland startte met de invasie op 24 februari 2022. Castelein staat sinds 2023 als protest ieder jaar met een extra orgel voor de deur van de Russische ambassade.

In 2023 stond Castelein met één orgel voor de deur van de Russische ambassade en speelde vanaf acht uur in de ochtend het Oekraïense volkslied. In 2024 stond Castelein weer voor de ambassade met twee orgels die asynchroon het Oekraïense volkslied speelde. In 2025 stond hij met drie orgels voor de deur. Castelein draait zijn op maat gemaakte muzikale composities met het ambassade personeel als vaste luisteraars.

Castelein; “Dit jaar sta ik voor de deur van de Russische ambassade met vier draaiorgels. Een volledige dag lang speel ik op die orgels het Oekraïense volkslied. Vierstemmig; als ‘Surround sound’, omsingel ik inmiddels de ambassade met het volkslied. In canon met minimaal 120 decibel. De muziek is niet bedoeld om mooi te zijn, maar om aandacht af te dwingen voor een belachelijke invasie die onvoorstelbaar veel leed veroorzaakt. Geluid als protest. Chaos als spiegel.”