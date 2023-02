Bij de Belastingdienst is de volgende heftige crisis al in de maak

In juli 2022 ontving Marnix van Rij, de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de belastingheffing, een tot nu toe onderbelichte brandbrief van de Adviescommissie ICT-toetsing. Daarin stonden de resultaten van hun deskundigen toetsing in de voortgang van het transitieproces naar een vernieuwing van de sterk verouderde ICT-systemen bij de Belastingdienst.

In voornoemde brief maakte de Adviescommissie melding van het feit dat het platform waarop de belangrijkste ICT-systemen voor de loon- en inkomstenheffingen thans nog draaien, vanaf eind 2026 niet meer technisch wordt ondersteund. Waardoor het noodzakelijk is dat vóór 2027 de ingrijpende ICT-transitie uitgevoerd is en grondig is getest op een goede werking vanaf 1 januari 2027. Waarbij de in diplomatieke taal uiterst alarmerende hoofdconclusie was, dat met het in gang gezette transitieprogramma de transitie niet tijdig gehaald zou worden.