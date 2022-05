Bij Buitenhof bewees Benschop dat hij in ieder geval geen vliegveld kan leiden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1513 keer bekeken • bewaren

Hier zat een politicus, geen ondernemer.

Deze zondag verscheen Dick Benschop in Buitenhof. Belangrijker dan wát hij zei, was de manier waarop de CEO van Schiphol zich presenteerde. Hij gedroeg zich als de fractievoorzitter van een regeringspartij die probeert uit te leggen waarom ondanks de schijn van het tegendeel het kabinet toch zoveel van zijn wensen waar maakt.

Hij omzeilde vragen, probeerde de gang van zaken zo gunstig mogelijk voor te stellen ook waar dat vergeefse moeite was en hield tenslotte vol dat hij 24 uur per dag voor de nationale luchthaven in de weer is. Ondanks een besmetting met corona hield hij dankzij het internet toch permanent contact met de zaak behalve een paar uurtjes misschien toen hij zich terugtrok op zijn bootje. Juist daar was De Telegraaf achter gekomen! Natúúrlijk kon Benschop het zich allemaal uitstekend voorstellen, de frustratie van de klanten, zo liet hij merken. En hij stofte op zijn vier "actielijnen".

Herhaling bleek bij dit alles het toverwoord van zijn reclame. Dat had hij blijkbaar ergens op een presentatiecursus geleerd. Als je wilt dat je publiek iets onthoudt, zeg het dan een paar maal los van wat een interviewer vraagt.

Hier zat een politicus, geen ondernemer. Als commissaris van de koning had hij waarschijnlijk weinig kwaad kunnen stichten, als hoogste man van een voor het huidige businessmodel van Nederland essentieel bedrijf is hij geen kans maar een bedreiging. En al helemaal als hij inderdaad 24 uur per etmaal voor Schiphol in de weer is. Met zúlke resultaten ben je dan zéker niet te handhaven.

Er zaten twee nieuwtjes in Benschops optreden: hij reageerde gepikeerd op de suggestie dat hij enorme schadeclaims kan verwachten als inderdaad bij hoge nood 30 procent van de vluchten geschrapt wordt. "Prima! Dat zullen we zien." Ze kwamen maar op, blijkbaar. En hij reageerde geschrokken toen een andere gast in Buitenhof, professor Jaap Goudsmit – nu van Harvard – suggereerde dat het chaotische Schiphol waar duizenden mensen uit de hele wereld elkaar verdringen, een gevaarlijke haard van besmetting kan zijn. Elke maatregel om ziektekiemen op een afstand te houden is immers ingetrokken. Het was de zoveelste muis die nog een staartje kan krijgen.

Schiphol heeft een CEO nodig die zijn sporen heeft verdiend in de logistiek, niet een compromissensluiter pur sang, geen politiek gemotiveerde bureaucraat en iemand met een diploma wetenschappelijke geschiedschrijving. Neem dát van me aan. Ik weet waar ik over praat.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.