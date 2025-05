‘Bij BBB is het kapitaal nooit het doelwit: een club zonder financiële belangen, dat is pas verdacht’

We hebben het te weinig over corruptie, vindt Druktemaker Pieter Derks. De Nederlandse corruptie is ook subtieler dan die van Trump. “Hier heet het meestal netwerken of lobbyen.” De BBB, “onze eigen Trump-wanab-b-be’s”, kwam zo onlangs nog met zogenaamd kritische vragen over NGO’s. “Het kapitaal is nooit het doelwit, het zijn de stichtingen en organisaties die níet op winst uit zijn waar we blijkbaar heel kritisch op moeten zijn. Een club zonder financiële belangen, dat is verdacht”, zegt Derks bij De Nieuws BV. “En ik snap dat de BBB dat denkt, want zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.”