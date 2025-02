Big Tech veroorzaakt extra astma en kanker Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 353 keer bekeken • bewaren

De enorme investeringen in kunstmatige intelligentie van Big Tech hebben een keerzijde waarover maar weinig wordt gesproken. Alle extra datacenters die worden gebouwd, brengen de volksgezondheid schade toe, meldt de Financial Times. Alleen al in de Verenigde Staten moest de afgelopen vijf jaar 5,4 miljard dollar extra aan gezondheidszorg worden uitgegeven, blijkt uit onderzoek.

De opwekking van energie voor de datacenters gaat gepaard met toegenomen luchtvervuiling. Die vervuilde lucht vergroot de kans op astma en kanker, stellen onderzoekers van UC Riverside en Caltech. Zij verwachten dat de ziektelast de komende jaren verder zal stijgen als gevolg van de AI-race waarin de Big Tech-bedrijven zijn verwikkeld. Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta verwachten meer dan 320 miljard dollar uit te geven aan AI.

Hoewel de Big Tech-bedrijven mooie praatjes verkopen over het gebruik van duurzame energie, is de stroombron voor veel datacenters nog altijd fossiel. Back-up generatoren die klaar staan voor als de elektriciteit uitvalt, maken doorgaans gebruik van diesel. Volgens de onderzoekers staan de datacenters vaak in arme gebieden. Daardoor betalen met name huishoudens met lage inkomens de prijs voor de extra luchtvervuiling.

Alphabet (Google) is volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor de grootste bijdrage aan de luchtvervuiling. Het bedrijf zelf bagatelliseert de gezondheidsschade en wijst op de certificaten voor hernieuwbare energie die het bedrijf koopt. “De gezondheidsimpact van een datacenter in een bepaalde regio kan niet worden goedgemaakt door schonere lucht elders”, stelt onderzoeker Shaolei Ren van UC Riverside echter. Volgens Ren zouden de bedrijven er verstandig aan doen nieuwe datacenters neer te zetten in dunbevolkte gebieden.