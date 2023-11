Big Meat bestookt deelnemers klimaattop met desinformatie Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 181 keer bekeken • bewaren

Grote vleesbedrijven en hun lobbyisten proberen deelnemers aan de VN-klimaattop COP28 in Dubai ervan te overtuigen dat de vee-industrie goed is voor het milieu. Dat blijkt uit documenten die The Guardian heeft ingezien. Volgens de krant zullen partijen als het Global Dairy Platform, North American Meat Institute en het grootste vleesbedrijf ter wereld JBS alles op alles zetten om critici van de vee-industrie in de wielen te rijden.

De vlees- en zuivellobbyisten gaan tijdens COP28 vol op het orgel over ‘regeneratieve landbouw’: het idee dat grazende dieren de grond gezond houden, waardoor er makkelijker koolstof in opgeslagen kan worden. Dat is een nieuwe vorm van greenwashing van multinationals die niets aan hun verdienmodel willen veranderen.

De productie van vlees en zuivel gaat in werkelijkheid nog altijd gepaard met een enorme uitstoot van broeikasgassen. De vee-industrie is de belangrijkste bron van methaan. Dat is een zeer krachtig broeikasgas, tot wel twintig keer sterker dan bijvoorbeeld koolstofdioxide (CO2). De wereldwijde veehouderij is goed voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen.