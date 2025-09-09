Big-agroBelangenBehartigers raken oud-senator kwijt aan antisemietenclub FvD Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 245 keer bekeken • bewaren

Senator Eric Kemperman, die tot mei dit jaar voor de BBB in de Eerste Kamer zat en daar sindsdien solo opereert, sluit zich aan bij Thierry Baudets, sorry - Lidewij de Vos' fascistische antisemietenclub Forum voor Democratie (FvD). Daarmee komt die partij op drie zetels in de senaat. Ook in de Gelderse Staten zal Kemperman zich aansluiten bij FvD.

Onlangs schoof FvD Lidewij de Vos naar voren als lijsttrekker in plaats van Thierry Baudet. "Met Lidewij de Vos als nieuwe lijsttrekker voel je de positieve, krachtige energie en dynamiek weer, die FvD zo kenmerkte in haar beginjaren", aldus Kemperman, hoewel er binnen die partij verder niets verandert. Sterker nog, met het hoog op de kieslijst plaatsen van de grootste racisten uit de beruchte fascistische jongerenappgroep, klettert de partij inmiddels rechts van het politieke spectrum af.

Kemperman vertrok naar eigen zeggen bij BBB omdat hij zich niet meer herkende "in de inhoudelijke keuzes en handelwijze" van de partij. In een interview met wappieblaadje De Andere Krant erkende Kemperman eerder dit jaar een coronacomplotdenker te zijn die zich gedurende de lockdownperiode met andere anti-vaxxers op het Museumplein verzamelde. Ook deed hij er de weliswaar goed bij BBB passende uitspraak: "Ik vind eerlijk gezegd dat er minder natuur moet komen, in plaats van meer."