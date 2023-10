Bier duurder en viezer door klimaatcrisis

De klimaatcrisis zal ervoor zorgen dat bier duurder en viezer wordt. Wetenschappers waarschuwen in nieuw onderzoek dat de opwarming van de aarde ten koste gaat van de hopoogst. Hop is een essentieel ingrediënt voor bier. Ook de concentratie van alfazuren, die zorgen voor de typische smaak en reuk van bier, in de hop neemt af, schrijft The Guardian .

Onderzoekers keken bestudeerden de hopoogsten in de periodes 1971-1994 en 1995-2018 en ontdekten een afname van de opbrengst per hectare. De wetenschappers verwachten dat de problemen met de verdere opwarming van de aarde alleen maar zullen toenemen.

“Hopproducenten zullen meer hun best moeten doen om de kwaliteit op peil te houden”, zegt de Tsjechische onderzoeker Miroslav Trnka tegen The Guardian. “Bierdrinkers zullen de klimaatcrisis terugzien in de prijs of in de kwaliteit.”