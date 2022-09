Bied in de waterschappen tegenwicht aan de agrarische ondernemersbelangen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

© cc-foto: MabelAmber

Overstromingen met miljarden euro’s schade en jaarlijkse droogteperiodes die eens in de honderd jaar voor horen te komen. We zijn het normaal gaan vinden terwijl het natuurlijk allesbehalve normaal is. We worden vanwege klimaatverandering, verdroging, overstromingen en vernatting steeds vaker geconfronteerd met het belang van water en waterbeheer. Veel mensen hebben weinig weet van de waterschappen. Zo weten velen niet dat het om openbare bestuursorganen gaat met volksvertegenwoordigers, net zoals de gemeenteraad, de provinciale staten of de Tweede kamer, en dat het grootste deel van de zetels wordt bezet door vertegenwoordigers die we om de vier jaar kunnen kiezen. U stemt door middel van een stembiljet op uw vertegenwoordiger van uw waterschap op dezelfde dag dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden. De komende verkiezingen zijn op 15 maart 2023.

Omdat het belang van goed beheer van ons watersysteem in de toekomst toeneemt, vooral door de klimaatverandering, is het nodig om bewust een goede vertegenwoordiger in uw waterschap te kiezen. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor u van hoge waterschapsbelasting, waterberging op het platteland, sproeiverboden, kwaliteit van het oppervlaktewater om in te zwemmen.

Kortom het waterschap heeft een aantal zeer belangrijke taken, zoals het regelen van de waterstand, zuivering van afvalwater, waternatuurbeheer en beheer van de dijken.

De waterschappen zorgen voor schoon water in sloten, rivieren, meren en beken. Onder andere door rioolwater schoon te maken. En door vervuilende stoffen uit het water te halen, om ziekte te voorkomen. Door klimaatverandering moeten waterschappen steeds meer doen om te zorgen dat er in de ene periode niet te veel en in de andere niet te weinig water is, bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en water af te voeren als het veel regent, wat onder meer mogelijk is door ruimte te maken voor rivieren, hetgeen dan weer ten koste gaat van ruimte voor intensieve veehouderij. Ook moeten op veel plekken de dijken worden versterkt.

Het geld voor dit alles wordt geïnd via waterschapsbelastingen. Elk huishouden wordt aangeslagen voor een gelijk bedrag. Eigenaren van landbouwgrond en van natuurterreinen betalen op basis van de oppervlakte van hun eigendom en eigenaren van woningen en bedrijven op basis van de gemeentelijke WOZ- waarde. In de regel komt 70% van de inkomsten uit het stedelijk gebied en liggen de investeringen vooral in het buitengebied, de gedachte is dat we er met zijn alle profijt van hebben. Daarnaast worden alle inwoners aangeslagen voor de zuiveringsheffing. Het geïnde geld wordt vooral gebruikt voor afvalwaterzuivering, waterveiligheid en voldoende gezond water.

De meerderheid van de zetels in het waterschapsbestuur wordt door u gekozen. Daarnaast zijn er geborgen zetels, nu nog 7 tot 9, die ter beschikking staan aan vertegenwoordigers van de agrarische en andere bedrijfsbelangen en in mindere mate natuurbelangen, waarvoor u dus niet kunt kiezen. Juist daarom is het belangrijk om te stemmen voor de gekozen zetels om tegenwicht bieden aan de van oudsher goed geborgde (agrarische) ondernemersbelangen.

Kortom waterschappen hebben grote invloed op de inrichting van de ruimte, biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Water doet er toe en wordt steeds belangrijker om gezond en veilig op te groeien en te leven.