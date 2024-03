Biden wil niet langer wachten op Netanyahu: Amerika bouwt eigen haven bij Gaza-kust Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Het Amerikaanse leger zal de komende weken een tijdelijke haven bouwen bij Gaza. Die haven is volgens de Amerikanen nodig voor grootschalige humanitaire hulp aan de Gazanen. Joe Biden zal de bouw van de haven bekendmaken tijdens zijn State of the Union-toespraak voor het Amerikaanse Congres.

“We gaan niet wachten op de Israëli’s. Het is tijd voor Amerikaans leiderschap”, verklaart een hooggeplaatste bron binnen de regering-Biden tegenover The Guardian. De Amerikaanse president ergert zich aan de Israëlische tegenwerking bij het leveren van hulpgoederen over de weg.