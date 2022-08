Biden uit afschuw over serie moorden op moslims in VS Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 260 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn afschuw uitgesproken over een serie moorden op moslims in Albuquerque, de grootste stad van New Mexico. "Deze van haat vervaalde aanvallen horen niet thuis in Amerika," aldus Biden.

De afgelopen anderhalve week werden er in Albuquerque drie islamitische mannen van Aziatische afkomst op straat doodgeschoten. In november 2021 werd een 62-jarige moslim op dezelfde manier vermoord. De politie is op zoek naar een grijze Volkswagen die in verband wordt gebracht met de moorden. De politie acht de kans groot dat de slachtoffers geselecteerd zijn op basis van hun religie en of etnische achtergrond.