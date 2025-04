Biden over ‘adembenemende verwoesting’ door Trump en Musk Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 375 keer bekeken • bewaren

Voor het eerst sinds hij het Witte Huis heeft verlaten, heeft Joe Biden een speech gegeven. In de toespraak noemde hij Donald Trump niet bij naam, maar toonde hij zich wel uiterst kritisch over het nieuwe regime. “In minder dan honderd dagen heeft deze nieuwe regering zoveel schade en verwoesting aangericht. Het is werkelijk adembenemend”, zei Biden.

De oud-president richtte zich in zijn speech in Chicago met name op de ontmanteling van de sociale zekerheid. De NOS schrijft: “Biden beschuldigde de regering-Trump in zijn speech van "eerst schieten, en daarna mikken". Biden: "Ze willen het vernielen, zodat ze het kunnen beroven. En waarom willen ze dat? Zodat ze belastingvoordelen kunnen geven aan miljardairs en grote bedrijven." Volgens Amerikaanse media is het geen verrassing dat de Democraat in zijn eerste grote speech als oud-president vol inzette op sociale zekerheid. Politiek analisten verwachten dat dit in november volgend jaar een van de belangrijkste thema's zal worden bij de tussentijdse verkiezingen voor het Congres.”

VRT NWS bericht dat de kritiek van Biden op Trump allesbehalve omfloerst was. De Democraat wees erop dat “niemand koning” is in de Verenigde Staten. Ook Elon Musk kreeg van onderuit de zak. De Tesla-CEO heeft de Amerikaanse aow omschreven als een piramidespel. “Waar heeft hij het in godsnaam over?”, aldus Biden. “Mensen dragen eraan bij. Ze vertrouwen erop. En niemand, niemand kan dat zomaar wegnemen.”