Biden: kans op kernoorlog in 60 jaar niet zo groot geweest Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt dat het risico van Armageddon nu net zo groot is als tijdens de Cubacrisis in 1962. Op dat moment scheerde de wereld rakelings langs een kernoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie die maar ternauwernood voorkomen werd door diplomaten. Het is de meest ernstige waarschuwing van Biden tot nu toe. Veel van wat de Amerikaanse president de afgelopen tijd voorspelde over het handelen van Poetin is ook daadwerkelijk uitgekomen. Biden stelt Poetin redelijk goed te kennen en te weten dat die "geen grapje maakt als hij praat over het gebruik van tactische kernwapens of biologische of chemische wapens". De Russische president zou zich vanwege de grote verliezen aan het front persoonlijk steeds meer met de oorlogvoering bemoeien.

Experts verwachten dat Poetin mogelijk een zogeheten tactisch kernwapen kan inzetten in Oekraïne nu de kans op een militaire overwinning voor Rusland verder uit zicht raakt dan ooit. Zo'n aanval zou er dan bijvoorbeeld op gericht kunnen zijn de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uit te schakelen.

De NOS meldt:

Als Rusland een kernwapen zou gebruiken, zou het de VS en zijn bondgenoten voor een dilemma plaatsen: hoe moet er gereageerd worden? Experts denken dat als Washington dan terugslaat, dat gebeurt met conventionele wapens. Zo kan een snelle escalatie tot een nucleaire oorlog voorkomen worden. Maar Biden zei gisteravond: "Ik denk dat je geen tactisch kernwapen kunt inzetten zonder te eindigen met een armageddon."

Biden vertelde ook dat Amerikanen onderzoeken hoe Poetin mogelijk een uitweg uit de oorlog kan vinden. De president deed zijn uitspraken tijdens een fondsenwervingsbijeenkomst in New York voor de senaatsverkiezingen die werd gehouden bij in het huis van James Murdoch, zoon van mediamagnaat en Fox News-eigenaar Rupert Murdoch. Die zoon is uit het bedrijf van zijn vader gestapt wegens verschillen van mening over de inhoudelijke koers. Zijn echtgenote is een vooraanstaand klimaatactivist. Het echtpaar staat bekend als donoren van de Democraten.

Het Amerikaanse ministerie voor de Volksgezondheid maakte woensdag bekend voor honderden miljoenen dollars een medicijn tegen stralingsziekte in te slaan. Die straling ontstaat bij een kernramp of nucleaire aanval.