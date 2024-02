Biden geeft boodschap aan oorlogszuchtige Netanyahu: wapenstilstand binnen een week

De Amerikaanse president Joe Biden verwacht dat er volgende week maandag een wapenstilstand zal zijn in Gaza. Een Israëlische militaire delegatie zou inmiddels in Qatar zijn om te onderhandelen over de details van een staakt-het-vuren.

Israël en Hamas sturen aan op een gevechtspauze van zes weken, meldt Al-Jazeera . Gedurende die periode moet de hulp voor Gaza op gang komen. Volgens de Verenigde Naties dreigt in Gaza een enorme hongersnood die 2,3 miljoen mensen zal treffen. Onderdeel van een mogelijke deal is dat Hamas gijzelaars moet vrijlaten.

“Mijn nationale veiligheidsadviseur zegt dat we dichtbij zijn, maar we zijn er nog niet”, zei Biden maandag tegen verslaggevers. De Amerikaanse president deed zijn uitspraken in een ijswinkel. Kort daarvoor had hij opnames gehad voor de talkshow van Seth Meyers.