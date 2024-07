Biden bedolven onder lof: ‘Niemand deed meer voor klimaat en arbeiders’ Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 277 keer bekeken • bewaren

Democraten zijn niet alleen opgelucht dat Joe Biden plaatsmaakt voor een kandidaat die vermoedelijk meer kans maakt om Donald Trump te verslaan, ze staan ook stil bij de grote verdiensten van hun 81-jarige partijgenoot die zich meer dan een halve eeuw inzette voor de publieke zaak.

Zo noemt Al Gore Biden een “uitzonderlijk leider”. “Hij is verantwoordelijk voor de belangrijkste klimaatinvesteringen en -wetgeving”, schrijft Gore. De linkse senator Bernie Sanders prijst de president om zijn enorme inzet voor arbeiders. Hij wijst erop dat hij de eerste president was die aanwezig was bij een staking. In september vorig jaar sloot hij zich aan bij stakende werknemers uit de auto-industrie. “In de recente geschiedenis hebben we geen president gehad die zo pro-arbeiders was”, aldus Sanders.

Ook de vakbond van werknemers in de auto-industrie, de UAW, prijst Biden om die reden uitbundig. “Hij heeft banen teruggebracht naar onze gemeenschappen.” Donald Trump krijgt ondertussen een veeg uit de pan. De Republikein heeft mooie praatjes over de “wederopbouw van de auto-industrie”, maar toen hij president was, deed hij niets en gingen er alleen maar banen verloren, stelt de vakbond in een verklaring.