Bezuinigen voor toekomstige generaties? Onzin, het kabinet voert VVD-beleid Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 281 keer bekeken • Bewaren

Het kabinet is gebaseerd op een coalitieakkoord tussen VVD, D66 en CDA. Een coalitieakkoord met onnodige bezuinigingen op WW, arbeidsongeschiktheid, verhogen van de eigen bijdrage, het extra verhogen van de AOW-leeftijd. Dat laatste is geschrapt. Terecht omdat wij al de één na hoogste AOW-leeftijd van Europa hebben. De bezuinigingen op WW en arbeidsongeschiktheid zijn onnodig. Beide worden uit fondsen betaald die door premies worden gevuld. Er komt meer geld in dan er uit gaat. Deze bezuinigingen zijn niet nodig.

De werkelijke reden waarom het kabinet inhakt op sociale voorzieningen is het VVD geloof, dat sociale uitkeringen slecht zijn. Dat geloof is overgenomen door D66 en CDA toen die het coalitieakkoord sloten.

Ook nu klinkt weer de misselijkmakende kreet dat bezuinigd wordt ter wille van toekomstige generaties. Onzin. Met deze kreet is steeds ingehakt op voorzieningen. De verdere aantasting van sociale voorzingingen zal niet tot meer werk leiden. Het leidt wel tot meer armoede en treft vooral de jeugd als het om WW gaat.

De keus om de eigen bijdrage te verhogen, treft de mensen met een laag inkomen en een slechte gezondheid. Wederom een VVD-keus waar CDA en D66 mee ingestemd hebben. Je kunt ook premies gaan heffen naar draagkracht in plaats de zwakken extra treffen.

De oproep om samen te werken ontkent de tegenstellingen. Het is duidelijk dat het kabinet VVD-beleid voert. Het kabinet zal moeten kiezen. Om met PRO samen te werken moeten de onnodige verslechteringen van sociale voorzieningen geschrapt worden. Als dat niet gebeurt, is de enige mogelijkheid tot samenwerken met rechtse partijen.