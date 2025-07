Bezorgdheid over nieuwe tropische ziekte in Europa die verspreid wordt door muggen • Vandaag • leestijd 2 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

In Frankrijk neemt de bezorgdheid toe over chikungunya, een tropische ziekte die wordt verspreid door de tijgermug. Artsen vrezen een explosie aan besmettingen. De ziekte komt normaal gesproken voor buiten Europa maar door de klimaatcrisis en bijbehorende opwarming schuift het verspreidingsgebied naar het noorden. Ook in Duitsland groeit de bezorgdheid.

De ziekte komt het meest voor in Zuid-Frankrijk, ook een populaire bestemming voor Nederlandse vakantiegangers. Ook duikt chikungunya op in de Auvergne en Nouvelle-Aquitaine en op Corsica. Het gaat dan om besmettingen die in Frankrijk hebben plaatsgevonden. Het aantal besmettingen is in een week tijd gestegen van 15 naar 25. Er zijn daarnaast veel gevallen van mensen die terugkeren uit tropische gebieden maar die zijn niet gevaarlijk omdat de ziekte niet van mens op mens wordt overgedragen. De verspreiding loopt via de tijgermug die zich ophoudt in de buurt van water.

"Zo'n vroege start van het muggenseizoen en zo'n hoog aantal uitbraken zijn nog nooit eerder waargenomen", aldus de Franse dienst voor de volksgezondheid in haar laatste rapport. Sinds begin 2025 zijn er bijna 1700 gevallen van chikungunya (geïmporteerd en inheems) vastgesteld op het Franse vasteland, waaronder 761 alleen al tussen 1 mei en 7 juli, volgens het laatste rapport van Public Health France. De drie zwaarst getroffen regio's zijn: Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France en Nouvelle-Aquitaine. In de afgelopen twee jaar werden slechts ongeveer dertig gevallen gemeld, waaronder nul of één inheems geval (opgelopen op het grondgebied).

De dienst zegt dat het risico op besmetting aanzienlijk toeneemt. Mensen moeten zelf zien te voorkomen dat ze gestoken worden, zoals door onder klamboes te slapen, de huid te bedekken en het gebruik van DEET. De symptomen van chikungunya zijn onder meer hoge koorts, huiduitslag en gewrichtspijnen. De symptomen treden 4 tot 8 dagen na de beet op. De koorts verdwijnt na 1 tot 2 weken, maar de gewrichtspijnen kunnen maanden tot zelfs jaren aanhouden. Er is een nieuw vaccin maar dat wordt alleen aanbevolen voor ouderen en kwetsbare groepen.

In Duitsland is bezorgd gereageerd op een besmetting in de buurt van Straatsburg dat tegen de grens ligt.

Het Laatste Nieuws schreef eerder deze week:

Het Robert Koch Instituut (RKI), het belangrijkste epidemiologische instituut van Duitsland, meldt maandag dat de infectie vorige week werd vastgesteld in de Franse regio Elzas, op minder dan tien kilometer van de grens. De man zou besmet zijn geraakt door een muggenbeet tijdens een verblijf net ten zuiden van Straatsburg.

In het Caribisch deel van het Koninkrijk komt de ziekte ook voor.