Bezoekers vast in Disney-park vanwege plotse lockdown Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 167 keer bekeken • bewaren

Het Shanghai Disney Resort is op slot gegaan, nadat de plaatselijke autoriteiten een plotselinge lockdown hadden afgekondigd. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat bezoekers daardoor vast zitten in het park.

De autoriteiten van Sjanghai lieten maandag weten dat het niet langer is toegestaan om het park te betreden of te verlaten. Bezoekers die nog in het park zijn, moeten eerst een coronatest doen. Als die negatief is, mogen ze het park verlaten. Iedereen die het park sinds 27 oktober heeft bezocht, moet zich eerst drie dagen op rij laten testen.

In video’s is te zien hoe bezoekers van het park naar de gesloten poorten rennen om aan de lockdown te ontsnappen. Een werknemer vertelt de bezoekers dat ze niet naar buiten mogen, maar wel gebruik kunnen blijven maken van de attracties in het park.

De taferelen bij Disney doen denken aan de beelden van dit weekend toen werknemers van de Foxconn-fabriek in de Chinese stad Zhenghou over hekken klommen om aan een lockdown te ontsnappen.

Veel van de werknemers uit de iPhone-fabriek moeten honderden kilometers naar huis lopen. De arbeiders verkiezen die lange tocht boven een langer verblijf in de fabriek. Daar lopen ze het gevaar dat ze in slaapzalen in quarantaine moeten of dat ze juist eindeloos moeten doorwerken omdat andere werknemers dat niet meer kunnen. Ook zouden er problemen zijn met de voedselvoorziening.