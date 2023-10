Bezetten van Gaza door Israël is feitelijk een cadeau voor Hamas Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

Het lijkt wel amusement in de talkshows. Men speculeert er wat op los wat Israël gaat doen met Gaza. Opgewonden roept men dat er al 360.000 reservisten zijn opgeroepen om, mogelijk, Gaza binnen te vallen en opnieuw te bezetten. De records die worden gebroken worden steeds opgesomd. Maar zien we niet een paar dingen over het hoofd? Zwijgen ze liever aan die talkshowtafels over een paar zaken? Kijkt men niet verder vooruit dan een paar dagen? Is men de geschiedenis van de bezetting van Gaza niet vergeten? Ik wil benadrukken dat ik het menselijk leed niet wil wegredeneren, maar in deze bijdrage kies ik andere aspecten.

Geschiedenis

Laten we eerst een naar de recente geschiedenis gaan. Er was een tijd dat de Westelijke Jordaanoever een rechtstreekse wegverbinding had met Gaza. Gaza had een werkende haven, gefinancierd door ons allen. Er was toen veel minder verzet in de bezette gebieden, want mensen hadden iets te verliezen. Die verbinding en de haven zijn vernietigd door Israël.

Een regering onder leiding van oorlogsmisdadiger Sharon trok de troepen terug uit Gaza en liet de Palestijnen aan hun lot over, in een openlucht gevangenis. Een plek die geheel wordt gecontroleerd door Israël. Er komt geen pak suiker binnen zonder goedkeuring van de Israëlische staat. Israël staakte de daadwerkelijke bezetting omdat men verantwoordelijk was en werd gehouden door alles wat en in Gaza plaatsvond. Het kostte de staat Israël ook ongelofelijk veel geld. Want een bezetting is ook vreselijk duur, omdat je dan ook verantwoordelijk bent voor alle voorzieningen, zonder dat je daar enige economische opbrengsten uit krijgt.

Ontvolking

Nu zinspeelt de Israëlische regering openlijk op de ontvolking van Gaza. Door alle infrastructuur en heel veel woningen te vernietigen probeert men men Palestijnen grens over te jagen met Egypte. Eenmaal daar komen de Palestijnen nooit meer terug. Kijk maar naar wat er is gebeurd met de Palestijnen die zijn gevlucht naar Jordanië, Syrië en Libanon. Vooralsnog trapt de Egyptische regering daar niet in en laat het Israëlische probleem/drama liggen waar het hoort: in Israël.

Bezetting is peperduur

Als je het zo leest gaat men dus opnieuw de Gazastrook militair bezetten. Daarvoor maakt men 360.000 soldaten vrij. Dat kost de Israëlische bevolking tussen de 80 en 100 miljoen dollar per dag! Dan reken ik de kosten van wapens en dergelijke niet eens mee. Het zou mij niets verbazen dat de bezetting van Gaza 150 miljoen dollar per dag zal gaan kosten. Dat is rond de $25,- per werkende Israeli per dag! Verder ligt de economie van Israël geheel plat en komt toerisme voor langere tijd tot stilstand. De economie van Israël was al zo zwak en de armoede nam al zo toe. Het land gaat dus straks financieel ten onder aan die kosten.

Bij een bezetting wordt Israël ook geheel verantwoordelijk

Als Israël de bestuurlijke infrastructuur vernietigt en het gebied helemaal inneemt, feitelijk 20 jaar teruggaat in de tijd, wordt men ook weer verantwoordelijk voor alle voorzieningen. Te denken valt aan wetshandhaving, gezondheidszorg, mensenrechten, onderwijs, energie, voeding en huisvesting van de bevolking. Israël zal een groot deel van de voorzieningen dus moeten herstellen die ze zelf heeft vernietigd. Het is een illusie dat de Palestijnse Autoriteit die verantwoordelijkheid "gratis" overneemt. In Ramallah hebben ze al genoeg andere kopzorgen, zoals de voortdurende provocaties en gronddiefstal door de kolonisten. Ook dat herstel van voorzieningen zal allemaal dus op het bordje komen van de Israëlische regering en zal niet meer de verantwoordelijkheid zijn van de machthebbers van Hamas.

Bezetting dus een cadeau voor Hamas

Als de volledige bezetting opnieuw een feit is kan Hamas, volledig ondergronds en reagerend vanuit het buitenland, Israël de schuld geven van alles wat misgaat op het gebied van mensenrechten en voorzieningen. En dat is dan terecht! De Israëlische regering kan zich dan niet verschuilen achter een vijandig regime. Dat gaat de toch al noodlijdende Israëlische welvaart en het welzijn ook zeer hard treffen. Israël wordt dan feitelijk door Hamas financieel op de knieën gedwongen, financieel kapot gemaakt. Dan zijn we overigens precies weer aanbeland bij de redenen waarom de regering Sharon de totale bezetting van Gaza opgaf en overging tot het creëren van een openlucht gevangenis. Israël dreigde o.a. economisch onderdoor te gaan aan de volledige bezetting. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit een van de achterliggende redeneringen is van Hamas: zorg dat de eeuwigdurende bezetting en belegering onbetaalbaar wordt.