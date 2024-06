Bezemstelen & Avrobodes

“Tja, ik ben ook niet per se trots op Van der Plas, maar het is minder erg dan Sigrid Kaag”

“Zo’n Caroline van der Plas in het landsbestuur, dat kan toch niet?”, zucht een collega. “Vandaag las ik een opiniestuk van haar, de domheid… het zou begin jaren negentig hooguit een lezersbrief in de Avrobode zijn geweest.” Ik vraag hem wat hij er precies zo dom aan vond, het lukt hem niet om dit helder aan mij uit te leggen.

“Tja, ik ben ook niet per se trots op Van der Plas, maar het is minder erg dan Sigrid Kaag”, zeg ik terwijl ik het niveau van de lezersbrieven in een Avrobode anno 1994 voor de geest probeer te halen. “Kaag was kil en hooghartig in haar presentatie, en verwachtte desondanks dat Nederland haar zou omarmen als nieuwe premier.”