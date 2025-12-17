Bewoners protesteren tegen azc, terwijl er helemaal geen plannen zijn voor azc Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 773 keer bekeken Bewaren

Bewoners van het Brabantse Wouw (gemeente Roosendaal) lopen te hoop tegen een nieuw asielzoekerscentrum. Er hangen spandoeken, er is een petitie (400 keer ondertekend) en politici worden ter verantwoording geroepen. Een probleem: er is helemaal geen plan voor een azc, meldt BN De Stem.

De reden voor alle onrust lijkt de geplande aanschaf van een stuk grond door de gemeente. Ten onrechte gaan bewoners ervan uit dat de grond gebruikt zal worden voor een opvanglocatie voor vluchtelingen. De werkelijkheid is dat de gemeente de grond wil inzetten als ruilmiddel voor boeren die in de buurt grond moeten inleveren.

“Bijvoorbeeld voor het nieuwe Bravis ziekenhuis dat aan de overkant van de snelweg wordt gebouwd, de verbindingsweg Tolberg die daar vlakbij komt, of voor de commandokazerne bij Nispen. Maar wilde speculaties dat de aankoop draait om een asielzoekerscentrum blijken hardnekkig. ‘Waar rook is, is vuur’, meldt protestclub Geen azc Heerle 21 november op haar pagina. Sinds de gemeenteraad in april een streep zette door een azc vlakbij Heerle heeft die pagina haar pijlen op andere zaken gericht.”

De club ‘Geen azc Heerle’ blijkt een dubieus gezelschap, bestaande uit FvD-sympathisanten. Zij verspreiden de racistische en antisemitische omvolkingstheorie en tal van andere complotfantasieën, onder meer over de farmaceutische industrie en het World Economic Forum.

Dat de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder ontkennen dat er een asielzoekerscentrum komt, is voor de complotdenkers vanzelfsprekend geen reden om te stoppen met het verspreiden van hun onzin. Het zou waar kunnen zijn, blijft immers het standaardargument van ultrarechtse nepnieuwsverspreiders.