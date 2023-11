Bewoners IJslands vissersdorp in onzekerheid nu vulkaanuitbarsting het hele plaatsje dreigt te vernietigen

Bewoners van het IJslandse dorp Grindavik houden hun adem in nu het ruim vierduizend inwoners tellende vissersdorp risico loopt verzwolgen te worden door een dreigende vulkaanuitbarsting. Het dorp is geëvacueerd. Maandag mochten de bewoners een paar minuten de gebarsten wegen trotseren om thuis wat noodzakelijke spullen en huisdieren op te halen, daarna moesten ze weer weg. Wat het plaatsje te wachten staat, weet niemand.

Volgens het IJslandse meteorologisch centrum is er nog altijd “een geringe kans” op een grote vulkaanuitbarsting op het zuidelijke schiereiland waar Grindavik ligt. Dit ondanks afnemende seismische activiteit. De afgelopen tijd zorgden enkele honderden kleine aardbevingen voor forse schade aan wegen en gebouwen.

Pal onder Grindavik ligt een zogenoemde ‘magmacorridor’, een tunnel van zo’n tien kilometer lang, die vloeibare lava naar boven stuwt. Die lava bevondt zich tot voor kort nog op zo’n 5 kilometer diepte, maar is inmiddels nog maar zo’n 800 meter van het grondoppervlak verwijderd. Daar komt nog eens bij dat in Grindavik een metersdiep zinkgat ontdekt is dat het makkelijk maakt voor de lava om naar boven te komen.