Bewaking Kamer trekt aan de bel over bacchanalen van zelfbenoemde geheelonthouder Gideon van Meijeren

De beveiliging van de Tweede Kamer heeft in een brandbrief aan de bel getrokken over de misdragingen van Kamerleden en medewerkers van Forum voor Democratie. De leden van de neofascistische fractie houden drankfeestjes en misdragen zich vervolgens, schrijft het AD. Ze maken rommel, richten vernielingen aan en overnachten in het Kamergebouw.

“Uit de brief: ‘Met Kamerleden en medewerkers Forum voor Democratie hebben zich het afgelopen half jaar meerdere zaken afgespeeld die in strijd zijn met veiligheidseisen, huisregels of basale fatsoensnormen’. Bijvoorbeeld op 16 oktober 2020. ‘Rookverbod genegeerd. Beveiliging spreekt FvD tevergeefs hierop aan. Rotzooi achterlaten: achttien flessen wijn, sigarettenpeuken op de grond, plant omgevallen.’”

Het meest opmerkelijk zijn de klachten over Gideon van Meijeren. De bewaking heeft hem herhaaldelijk beschonken aangetroffen en gevraagd om het Kamergebouw te verlaten. Van Meijeren weigerde vorig jaar mee te werken aan een blaastest van de politie, naar eigen zeggen omdat hij het idee heeft dat hij “op een hele hinderlijke manier door de politie gevolgd wordt”. Daarop werd het rijbewijs van de fascist ingenomen.

Een week geleden verklaarde Van Meijeren dat hij al geruime tijd geheelonthouder is. De beveiliging heeft andere ervaringen, blijkt uit de brandbrief. Zo wordt op 23 januari 2021 genoteerd: “Om 00.45 uur check in de fractiekamer, daar lag Van Meijeren te slapen op de bank. Aangesproken en verzocht gebouw te verlaten – betrokkene was in ruime mate onder invloed van alcohol – hieraan is gehoor gegeven.”

Op 14 april 2021 gaat het weer mis met Van Meijeren die weigert een mondkapje te dragen. “Wordt verbaal onaangenaam naar beveiligingsmedewerker en wil in discussie. Van Meijeren is onder invloed van alcohol.”