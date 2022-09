'Bevolking snakt naar toekomstvisie' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 244 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse bevolking lijdt zwaarder onder de energiecrisis doordat voorgaande kabinetten de energieleverantie vrijwel totaal hebben overgedragen aan het bedrijfsleven. Dat merkte premier Rutte min of meer op tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Voorheen was dat een nutsvoorziening die in handen was van de overheid. In andere landen is dat nog steeds, althans gedeeltelijk. Nederland verwijst als reden voor de liberalisering graag naar Brussel. Dat doet het kabinet nu ook als excuus voor de trage invoering van het prijsplafond voor energiekosten dat er op voorstel van PvdA en GroenLinks komt.

In Brussel is er verontwaardiging over de verdediging van minister Jetten (Klimaat, D66) dat het prijsplafond op energierekeningen niet eerder ingevoerd kon worden door Europese regelgeving, schrijft onze Brusselse correspondent Clara van de Wiel. Niet alleen was het wél mogelijk - andere landen lieten zich immers niet tegenhouden - maar het was ook juist Nederland dat zich in Europese overleggen verzet tegen radicale marktinterventies.

De oppositie toont zich bezorgd dat het prijsplafond niet voor iedereen zal werken als methode om de armoedeval te voorkomen. Zo rekent het kabinet er op dat iedereen minstens 10 procent bezuinigd op energieverbruik. Voor mensen met weinig financiële middelen in slecht geïsoleerde huizen is dat niet te doen, merkt onder Lilian Marijnissen van de SP op.

Vrijwel alle partijen maken zich zorgen over de gevolgen voor het bedrijfsleven, met name het MKB. Nu al zijn er bedrijven die zich genoodzaakt zien te sluiten omdat de energiekosten onbetaalbaar zijn.

Premier Rutte heeft nog eens herhaald dat het kabinet een regeling wil om ook het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen op het gebied van de energieprijzen. Het kabinet denkt aan een aparte subsidie voor "energie-intensieve mkb'ers", maar volgens Rutte is het complex om die groep te bereiken: "Je praat over de bakkers, de zwembaden en nog andere sectoren." Volgens Rutte wordt er hard aan gewerkt, maar is het echt ingewikkeld.