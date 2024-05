Beveiligers in asielzoekerscentrum zingen 'Ausländer raus'

Beveiligers in een asielzoekerscentrum in het Duitse Suhl, in de deelstaat Thüringen, hebben "Ausländer raus", buitenlanders eruit, gezongen. Dat deden ze in aanwezigheid van asielzoekers, op de melodie van de zomerhit L’amour Toujours van Gigi D'Agostini. De racistische kreten werden op video vastgelegd:

De racistische variant van het lied dook afgelopen herfst voor het eerst op tijdens een bijeenkomst in een stad in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Op een video was te zien dat onder meer de zoon van de burgemeester de teksten scandeerde. Er werd direct een politieonderzoek gestart. Hoewel de Sylt-video nu de meest bekende is, zijn er de afgelopen dagen honderden andere video's in heel Duitsland opgedoken. De meesten daarvan op sociaal netwerk TikTok.