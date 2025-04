Beveiliger Amerikaanse minister Rubio opgepakt in Brussel na aanval op politieagenten

Een veiligheidsagent van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is maandag in Brussel opgepakt omdat hij begon te vechten met de Brusselse politie. Het gaat om een shift supervisor van de Amerikaanse Diplomatic Security Service (DSS) die het bezoek van de Amerikaanse minister voor moest bereiden. Het incident vond plaats in Hotel Amigo, dezelfde locatie waar Rubio verbleef tijdens de NAVO-top van ministers van Buitenlandse Zaken.

De betrokken DSS-agent is een belangrijk lid van het beveiligingsteam dat verantwoordelijk was voor de voorbereiding van Rubio’s bezoek aan Brussel. Op maandagavond raakte de agent in discussie met het hotelpersoneel toen hij eiste dat de bar, die inmiddels gesloten was, opnieuw geopend zou worden. Toen de nachtmanager hem verzocht terug te keren naar zijn kamer, escaleerde de situatie verder en werd de agent agressief. De Brusselse politie werd ter plaatse geroepen, waarna de agent in gevecht ging met meerdere politieagenten. Hij werd vervolgens gearresteerd.