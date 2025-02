Betuttel wat je wil behouden Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 338 keer bekeken • bewaren

Caring Farmers Boeren met respect voor mens, dier en milieu

Stop met betutteling van de agro-industrie, maar start met betutteling wat we willen houden. Betuttel blijvende boeren, natuur en het belangrijkste: onze gezondheid.

Door: Ruud Zanders en Patrick Deckers, voorzitters Caring Farmers en Doctors

Vorige week nog werd de stekker getrokken uit een gloednieuwe megastal voor varkens die nog niet zo lang geleden werd aangekondigd als grootste en innovatieve veebedrijf van Nederland. De megastal kreeg jaren geleden miljoenen bouwsubsidie maar wordt nu aangemeld voor de uitkoopregeling en krijgt nu miljoenen sloopvergoeding van het kabinet. BBBetutteling van de veesector in een notendop. Met de ene hand deelt minister Wiersma miljarden uit voor innovatie, en tegelijkertijd met de andere hand miljarden om onder andere de schade door mislukte innovatie te stoppen.

Miljardenspel

Zo gaan de miljarden op, zonder dat problemen worden opgelost. Donderdag 20 februari liggen vele miljarden tijdens het #stikstofdebat in de Kamer weer op tafel. Helaas zijn we bang dat dit debat weer enkel over stikstof zal gaan, en niet over de relatie met andere maatschappelijke opgaven zoals een dierwaardigere veehouderij, een vlotgetrokken woningbouw, voldoen aan de Europese waterkwaliteitsverplichtingen, een oplossing voor de PAS-melders en klimaatdoelen halen. Als je al die problemen op de traditionele politieke manier met probleemsubsidie-potjes en technische innovaties wilt oplossen, zijn dat vele miljarden voor vele deelproblemen.

Integrale agenda?

Zou het nou niet goed zijn, om donderdag tijdens het stikstofdebat, ook een dierwaardigere veehouderij, de hoge vleesconsumptie, het klimaat en de zorgkosten óók op de ‘stikstof’agenda te zetten? En de relatie te zien met de toenemende zorgkosten die het astronomische bedrag van 115 miljard per jaar hebben bereikt? In plaats van alle opgaven te zien als apart probleem, apart ministerie, apart debat? Zou het niet beter zijn om maar één keer al die miljarden uit te geven om diverse problemen tegelijkertijd op te lossen?

Gehaktbal

Dat een kleinere veehouderij en lagere vleesconsumptie bijdragen aan ál de oplossing van ál die opgaven is duidelijk. Maar van de VVD, BBB en PVV mogen we niet aan de gehaktbal van de Nederlander komen, want dat vinden ze betutteling. Dat tegelijkertijd die gehaktbal met miljoenen euro’s aan vleesreclame Nederlanders tot obesitas toe door de strot wordt geduwd, vinden ze geen betutteling. Dat is vrije economie, die moet vrij blijven stromen.

Betuttel wat je wil behouden

Caring Farmers pleit juist voor veel meer betutteling! Zaken die je wilt behouden, hebben zorg, aandacht en ja af en toe ook betutteling nodig. Juist de boeren zouden we moeten vertroetelen, in plaats van enkele de stoppers te ondersteunen. We pleiten ook voor meer betutteling van de miljarden dieren zodat ze meer ruimte krijgen en zich lekker voelen. En meer betutteling van ons grootste goed: onze gezondheid. Betuttel mensen, zodat ze – geholpen door een gezonde voedselomgeving en betere voorlichting – de juiste keuzes maken en gezonder worden en blijven. Maar hou alsjeblieft op met het betuttelen van de agroindustrie door de ene na de andere niet-bewezen technische end-of-pipe innovatie met miljoenen euro’s te steunen.

Innovatie in denken

Investeren in innovatie is prima, maar er is vooral innovatie nodig in de manier van denken van politici. ‘Den Haag’ moet stoppen met deeloplossinkjes voor deelproblemen. We hebben ons hoofd nu wel vaak genoeg tegen deze stalmuur gestoten. Start met échte integrale oplossingen. Start met de transitie naar een natuurinclusief, dierwaardig voedselsysteem.

Daar hebben op termijn álle Nederlanders profijt van. Want ook de economie is op termijn veel beter af zonder grootschalige veeindustrie. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse van Caring Farmers en de Dierenbescherming, waar de Algemene Rekenkamer enthousiast over is.

Lage zorgkosten

Een beetje betutteling voor de dingen die écht belangrijk zijn, doet wonderen. Een Planeetaardig en Dierwaardig dieet draagt bij aan gezondere mensen en helpt bij het oplossen van het stikstofprobleem en een gezondere samenleving. En is de gezondste manier om de verhoging van de zorgverzekering tegen te houden. Dat zou toch alle partijen moeten aanspreken?

Als Caring Movement staan wij klaar om te helpen met duizenden professionals – artsen, boeren, leraren en dierenartsen. We doen dat met overtuiging, plezier en simpelweg omdat het niet anders kan.