Bette Midler protesteert met vrolijke klassieker tegen het regime in de VS: All You Fascists Kijk Nou

De legendarische entertainer en zangeres Bette Midler heeft een protestlied opgenomen tegen het regime van de Republikeinen in de VS. Tegenover het vermaarde magazine Rolling Stone verklaart ze:

"De waanzin die gaande is, deze ongekende vernietiging van alle normale gedragspatronen, heeft me erg geraakt," vertelt Midler aan Rolling Stone vanuit haar huis in Los Angeles. "Ik sprak laatst met Jane Fonda en ze zei: 'We hebben een volkslied nodig.' Dus ik bladerde door [een aantal] catalogi en een oud nummer van Woody Guthrie bleef in mijn hoofd hangen."

Het bewuste lied stamt uit het begin van de Tweede Wereldoorlog toen de VS nog niet deelnam aan de geallieerden en het fascisme een aanzienlijke politieke stroming was in het land waar apartheid heerste. Sterker nog, de Duitse nazi's bezochten voor de oorlog de VS om ideeën op te doen voor het opstellen van hun beruchte rassenwetten van Neurenberg en vonden indertijd dat de Amerikanen daarin "te ver" gingen. De vakbondsactivist en troubadour Woody Guthrie schreef in 1940 het lied 'All You Fascists' waarin hij voorspelt dat de fascisten gedoemd zijn te verliezen omdat het volk tegen hen in opstand zal komen. Wat ook gebeurde.

Nu presenteert Midler een vernieuwde versie uit 2026, die ze samen met Eric Kornfeld schreef. Het nummer richt zich op het beleid van Trump en de noodzaak van een hoge opkomst bij de tussentijdse verkiezingen. In de videoclip, die vandaag verschijnt en geregisseerd is door Toni Basil en Seanne Farmer, is Midler te zien naast haar tegenspeelster uit Beaches, Barbara Hershey, en bekende gezichten zoals acteur David Hyde Pierce, zangeres en actrice Jennifer Lewis en Broadway-ster Shoshana Bean. "We zullen samen tegen ICE vechten/Totdat ze ervandoor gaan/Net als in Minneapolis/En als de tussentijdse verkiezingen eraan komen," zingt Midler, "zullen jullie verliezen/Jullie fascisten, jullie zullen verliezen." Een ander couplet bevat de tekst: "Jullie proberen ons af te leiden van de Epstein-dossiers/Jullie vergassen, slaan en vermoorden ons, terwijl jullie pedofielen beschermen/Laten we de druk opvoeren/Jullie perverselingen zullen verliezen."

Midler begon ooit als folkzangeres en ze betuigt hier mee eer aan de rijke Amerikaanse traditie van protestmuziek. Het is volgens haar een van de beste middelen om in opstand te komen.