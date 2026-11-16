Bestuurlijke braveriken smeken het kabinet bijeen te blijven Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 180 keer bekeken • Bewaren

Maar wat bereiken ze ermee?

Vanuit alle hoeken van Nederland en uit alle sectoren van de samenleving bereikt het kabinet smeekbedes om toch in hemelsnaam door te gaan en de strijdbijltjes te begraven. Meestal zitten daar bestuurlijke braveriken achter die van de Haagse toppen vragen "hun verantwoordelijkheid te nemen". Zij zijn op hun niveau bezig met "oplossingen" voor de grote problemen van ons land zoals daar zijn de netcongestie, de stikstof, de woningbouw en de jeugdzorg. Ze hebben Haagse besluitvaardigheid nodig. Daarmee proberen deze braveriken te laten zien dat zij uit ander hout zijn gesneden dan de ruziezoekers in Den Haag. Leg het toch bij, roepen ze, het ergste wat ons land kan overkomen, zijn nieuwe verkiezingen want dan ligt alles minstens een jaar stil vanwege de formatie.

De minister-president, zijn vicepremiers en de politieke leiders van de coalitie houden zich ondertussen schuil in het Catshuis waar ze elkaar redenen proberen te geen hun strijdbijltjes te begraven. Dat lukt nu al meer dan drie dagen niet.

Zo langzamerhand beginnen allerlei Catshuiswatchers voorzichtig te zeggen dat ze er op den duur wel uit zullen komen. Je hebt dus kans dat de bestuurlijke braveriken over een paar dagen elkaar en zichzelf kunnen feliciteren. Wellicht zelfs dinsdagavond al want Jesse Klaver en Pro willen woensdag in de Kamer over de ontstane situatie debatteren. Als er dan niet op zijn minst een wapenstilstand is gesloten, maakt de coalitie zich eerst belachelijk en dan definitief onmogelijk. Je zou bijna zeggen: met die eis heeft Klaver het kabinet op het nippertje gered.

En dan? Dan moet er voortgemodderd worden op de oude voet omdat de VVD, het CDA en D66 het alleen maar eens kunnen worden over de waterigste compromissen. Het enige wat hen zeker na de afgelopen dagen nog bij elkaar kan houden, is een serieuze gooi doen naar de Nobelprijs Kool en Geit sparen. In de praktijk zal er uit het herstelde kabinet niet veel meer komen dan uit een demissionaire regering in een parlement dat zowat elk probleem controversieel heeft verklaard zodat oplossingen moeten wachten tot na de verkiezingen en de formatie. Het resultaat zal precies hetzelfde zijn: daadloosheid, gekibbel, woordenspel, naar de toekomst verschuiven van wat nu urgent is. Zoals Pater Sier O.F.M. op het Sint Franciscuscollege in Rotterdam tegenover het latere palazzo van de vergoddelijkte Pim in de jaren zestig van de vorige eeuw het placht te formuleren: "Het is vlees noch vis. Het is warm noch koud. Het is lauw en dient uitgespuwd te worden".

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen net zo min als dat van het UWV en de affaire van het Groninger aardgas.

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