Bestuur PvdD is doof voor felle kritiek uit eigen partij en presenteert donderdag nieuwe lijsttrekker

Ondanks flinke kritiek vanuit de partij zelf, wil het bestuur van de Partij voor de Dieren donderdag een nieuwe lijsttrekker voordragen. Dat meldt ANP. Dit weekeinde werd bekend dat het bestuur niet langer partijleider Esther Ouwehand wil voordragen als lijsttrekker, wegens mogelijke " integriteitsschendingen ". Volgens Ouwehand wil het bestuur haar opzijzetten vanwege de felle kritiek die zij vrijdag uitte op de houding van het bestuur. Tegen dat bestuur hangt inmiddels een motie van wantrouwen in de lucht.

In de politieke top van de partij hoopt men dat de situatie snel overwaait. Dat zou alleen kunnen zonder het huidige bestuur, is de teneur. Het team rond Ouwehand hoopt dan ook dat het bestuur het congres niet afwacht, maar eerder zelf opstapt. Het bestuur lijkt daar niet aan te willen: partijvoorzitter Ruud van der Velden van de PvdD zegt tegen het ANP dat het bestuur "gewoon voornemens" is met een conceptlijst te komen, en wel donderdag. Dan wordt dus ook duidelijk wie het bestuur nu als lijsttrekker wil.