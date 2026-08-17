Bestorming? Opinie Vandaag • leestijd 1 minuten • 548 keer bekeken • Bewaren

Wim Jansen Voorheen werkzaam in de zorg, oprichter vakantieorganisatie Persoon volgen

Iedere keer weer hoor en lees ik over de sensationele vlucht van duizenden jonge Marokkanen naar de Spaanse exclave Ceuta. Vanzelfsprekend moeten de media hierover berichten. Echter, wat zou het een verademing zijn als in plaats van termen als “bestorming” minder politiek beladen termen worden gebruikt, zoals “uittocht”.

Hoezo bestorming? Waar waren deze jongeren op uit, anders dan bevrijding uit hun uitzichtloze economische en sociale situatie? Of waren ze soms van plan om een vlag te planten op het hoogste gebouw van Ceuta?

De gebruikte term “bestorming” en het veelvuldig tonen van de inderdaad ongekende beelden van een massale uittocht is des te kwalijker omdat het hapklaar voer oplevert voor extreem-rechts overal in Europa. Hun leiders waren er als de kippen bij om een inktzwarte migratietoekomst te schetsen.

Het wordt vaak gezegd: taal doet er toe. En zeker in tijden van polarisatie. Laten we er zorgvuldiger op gaan letten. Zelfs objectieve nieuwsbronnen als het NOS Journaal maken zich hieraan schuldig. Met “bestorming” als mijn grote ergernis.

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