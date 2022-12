Beste Wit-man: waarom doet u alsof alle zwarte medelanders nog steeds gasten in dit land zijn? Opinie • Vandaag • leestijd 7 minuten • 583 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Als je in dit land zwart of bruin bent ben, blijf je een vreemde die zich moet verantwoorden voor het feit dat je ademt.

Behoort u tot de erven Cornelis Van Aerssen van Sommelsdijk, mede-eigenaar en Gouverneur van Suriname (1637-1688)? Nee? Ga dan rustig zitten. Ga netjes zitten.

Want u bent niet schat-hemeltje rijk geworden door de slavenhandel.

Bent u een nazaat van de CEO van de VOC/WIC? Ook niet? Ga weer netjes op uw plaats staan. Want u, als kleine luide, u hebt niets te verhapstukken gehad met die slavenhandel.

Zat een van de 28 bet-bet-bet-overgrootvaders in het bestuur van een multinational die zich bezighield met suiker- en houthandel.

Was 1 van hen dan een beroemde Zeevaarder? Piet Hein wiens daden o’ zo groot waren…of Maarten Tromp? Hoor ik daar weer nee? Dan, beste Dirk Doorsnee, Vinex-bewoner, Rijtjeshuis-standvogel, Nazaat van Turfstekers, hebt U toch niks te maken met al dat gesteggel over wel of niet excuses en spijtbetuigingen?

Dan laat u meneer Rutte toch netjes zijn piketpaaltjes slaan?

U bent niet de Kroon. Willem III, die zijn krabbel zette en daarmee een einde maakte aan de slavernij in 1863. Dat was de Kroon. Het was een verlichte tijd. Met dank aan Hugo de Groot.

De regering was en is verantwoordelijk… de koning was en is onschendbaar.

Maar Algemeen kiesrecht was nog ver weg. Dus, beste Miranda Modaal, u als minderdraagkrachtige, niet-adellijke, had in 1863 helemaal niks te zeggen over al die zwarte mensen, vrijgemaakten zonder een cent te makken. U had de wetten en regels niet verzonnen om dat zwarte gespuis met bijbel, pater en dominee in het gareel te houden nadat de emancipatie een feit was.

Het ging toen, net als vandaag, beslist niet over ú, beste boze witte mensen. Onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het ging over zwarte mensen. Net als u, onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dus daarom vraag ik weer: waarom bent u zo vreselijk boos op die zwarte mensen die vragen om gehoord te worden? Om gezien te worden. U wil toch ook gehoord worden door de regering? Gezien worden. Niet langer een burgerservicenummer zijn.

De regering die doof en blind als een spook door nachtelijk Den Haag waart en allerlei kolderieke maatregelen erdoorheen douwt? Dat is toch een probleem van alle Nederlanders?

Waarom vecht u persoonlijke feti (dit is de juiste spelling van het woord Feti. Een fittie is een pasvorm) op sociale media? Verongelijkt en boos. Vuurspuwend. Haat zaaiend. Woedend rammend op dat geduldige toetsenbord. Zeggen dat mensen hun plaats niet kennen. Zeggen dat ze terug moeten haar hun eigen land. Ze zijn al in hun eigen land. Dus wat is uw probleem?

Ze hebben u persoonlijk toch niets aangedaan?

Nogmaals: wat is uw probleem? Waarom reageert u zo opgefokt? Als door een tarantula gebeten.

Omdat zwarte mensen op luide toon hun plek in deze samenleving opeisen? Vechten voor je plekje.

Dat is het summum van integratie. Dat is democratie.

Meedoen. Meedenken en meebeslissen.

Dat ze niet meededen. Dat was toch wat de witte mensen zo irriteerde? Altijd maar ghallala. Ik-niet-verstaan. Nooit Nederlands lullen?

En nu er volop in het Nederlands wordt geluld is het toch weer niet goed?

Ze zijn en blijven de eeuwige gasten, schreef zo een schrandere tante op Twitter.

Ze vergat: die gasten zijn gewoon geboren in het Dijkzicht of het oude Slotervaart. Net als hun moeder en hun vader… net als hun opa en oma… soms

Máxima had gelijk: de Nederlander, wit. Helblond. Blauwe ogen. Die bestaat niet.

Ook al gilt het hele land van vandaag tot morgen dat die wel bestaat. En dat Máxima niets weet.

De Nederlander van nu komt in alle kleuren en gedaanten. Indo, Surinaams. Ghanees. Argentijns. Fries, Limburgs, Bonaire, Saba... Is Wit. Beige, gemengd. Zwart. Blond. Bruin. Rood. Kroes. Glad, krullend. Ogen Blauw. Als een wolkeloze wintermorgen op de Brunssumerheide. Groen. Als de bomen in het Vondelpark in Juni. Bruin. Als de toog van het gezellige Bruin café in Katendrecht. Grijs als de woeste baren van de Noordzee in november.

Nederland! Op zijn smalst.

Cognitieve dissonantie. De theorie van Leon Festinger. Waarom het menselijke brein wel onderscheid moet maken. Als je geen onderscheid maakt kun je als mens niet functioneren. Dan raakt het brein overvoerd. In Jip-en-Janneke-woorden: alles wat raar en vreemd gevonden of niet past binnen je denkraam wordt door je hersenen eruit geknikkerd.

Dus: als je in een über-witte bubbel leeft, dan heb je moeite om die ene zwarte familie van op de hoek te accepteren als een goede buur.

“Ze zijn raar. Hun eten stinkt. Ze zijn smerig”, zul je roepen tegen eenieder in je witte omgeving die wil luisteren en je wilt helpen om die mindfuck van je in stand te houden. De enige manier om deze dissonantie op te heffen is naar die zwarte familie toegaan. Met ze praten. Op hun uitnodiging om mee te eten ingaan. Proeven van een andere cultuur. Leren van andere gewoonten.

Maar de meeste witte mensen willen niks te maken hebben met couscous-vreters. Of met schreeuwlelijke zwarte Bijlmertantes.

Giftige gedachten zijn verslavend. En je kunt mensen niet dwingen om af te kicken.

Die tori (verhaal) wordt pas lastig als er een molotovcocktailtje door hun brievenbus knalt… of dat er vuil en rotte eieren in hun tuin wordt gegooid. Of dat mensen op hun voordeur kalken dat ze op moeten rotten, want anders…

Ja, junkies… ze maken alles kapot.

De politiek. Het bestuur. De politie. De rechterlijke macht. Die lijden allemaal aan cognitieve dissonantie. Big Time.

Om kiezers aan zich te binden, gillen politici passievol dat nieuwkomers moeten inburgeren. De Joods-Christelijke tradities eigen moeten maken. Inburger-mensen vertellen nieuwkomers dat straatje schrobben erbij hoort. Dat onberispelijk Nederlands spreken een pré is, ook al kan dat inburger-mens het werkwoord “hebben” maar amper vervoegen.

En als je als gekleurde Nederlander uitgeput en scheel van doffe ellende op je bank ploft, dan is daar de brief van de Belastingdienst. Je bent een algoritme. Je exotische naam prijkt pontificaal op een zwarte lijst. Fraudeur. Je laat Sywert van Lienden verbleken.

Computer zegt geld terugbetalen anders verkopen we al je bezittingen en plaatsen je kinderen uit huis…

Dat huis dat je verdiende met keihard werken. Dat huis met die onberispelijk schone stoep. Dat huis wordt onder je gat vandaan gerukt. Verkocht door de bank. Zal je leren, zegt de heer Dorknoper van de Belastingdienst. “Onze computer liegt nooit. En alle aanslagen die computer uitspuugt zijn automatisch en dus geheel terecht. Ook de rechter en de Raad van State twijfelen niet aan onze kunde. Ze zijn onpartijdig.

Wij handelen volgens de letter van de wet. Wij doen niet aan kleur, zeggen de rechters besmuikt… maar ja, die computers zijn almachtig. En als je niet gauw betaalt breken we je mars”.

Cognitieve dissonantie. Het begrip dat Stef Blok niet uitleggen kon. En in de kakofonie van al die brullende hypocrieten verloor hij het intellectuele vermogen om zichzelf te verdedigen…

Maar het is de waarheid. Als een koe zo groot. Elk mens maakt onderscheid.

Maar: niet elk mens is een blatante racist. Niet elk mens zaait haat. Niet elk mens wenst een ander de gaskamer toe. Niet elk mens is blij dat de El Al-747 in de Bijlmermeer vele zwarte lichamen verwoestte.

Gewoon omdat de lieve Heer hem met een kleurtje zegende… Gewoon omdat zijn DNA en zijn RNA strengen anders vervlochten zijn…

Minder-minder scanderen. En daarna doen alsof ze je zielig bent.

Hoe erg was dat? Hoe erg was dat?

“Waar kom je vandaan?”

“Uit de Achterhoek”

“Okay. Waar kom je echt vandaan?”

Na de duizendste keer. Genoeg toch?

Deze vragen maken mensen met een kleur niet alleen boos.

Ze maken dat mensen met hun rug naar de samenleving gaan staan.

Geen notitie nemen wat er in de mainstream gebeurt

Marokkaanse jongens die rondhangen. Geen kansen. Geen mogelijkheden. De Taghi’s van morgen.

Wat hebben ze deze samenleving misdaan?

Zwarte jongens uit Zuidoost. Geen carrière als voetballer, of rapper?

Runner is ook een mooi beroep.

Want, kijk nôh, duku is duku.

En die klokjes? Die zijn te dope om te laten liggen in die winkri.

Skeer zijn. Dat is real.

Vraag me ma. Ze werkte op Schiphol.

Vliegtuigen schoonmaken.

Tot die saka-saka van een voorman aan der tieten zat.

En der knieschijven gebroken waren…

AOW, weet je. Ze kan amper bestaan.

Ze staan aan de kantlijn. Al dat talent. Handen aan het bed.

Denkers in de dop.

Taalacrobaten….

Terwijl men gilt om personeel...

Maar als je alleen maar plichten hebt

Zero rechten

Kun je niets verwachten

Behalve dan die woede die broeit en groeit.

Wij zijn als Noah. De gekleurde Nederlanders. Wij wonen op een Ark die pendelt tussen de Noordzeekust en de Caraïbische Zee;

Wij varen eeuwig tussen IJmuiden en de haven van Nador;

Altijd woelig. Nooit droge voeten.

Wij zitten in de trein die pendelt tussen Amsterdam en Ankara.

Altijd onderweg. Nooit thuiskomen.

Holland man. Botoman (bootsman)

Een boom. Geen wortels.

Als je in dit land zwart of bruin bent ben, blijf je een vreemde die zich moet verantwoorden voor het feit dat je ademt. Dat je bestaat.

Ook al heeft je wiegje ergens in de Achterhoek heeft gestaan.

Ook al wil je niets anders dan gewoon gelukkig zijn. Veilig leven. Je kinderen opvoeden.

Deze vermaledijde energiecrisis het hoofd bieden.

Zorgen genoeg.

Dus beste Wit-man: waarom doet u alsof alle zwarte medelanders nog steeds gasten in dit land zijn? En daarom geen recht van spreken hebben? Geen recht hebben op vertegenwoordiging in het Nederlandse Parlement? Ontkennen dat Mark Rutte ook hun premier is. Ook al hebben ze net als u niet op hem gestemd? Dat Willem-Alexander ook hún koning is…

Ga lekker zitten.

En laat de premier, als vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden

Eenzijdig, zonder dat wij allen erom vroegen, zijn excuses aanbieden, komma… komma… komma