Beste Rob Jetten, de rekening komt steeds weer terecht bij de mensen die het minste hebben Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten

Hanneke Goede Fractievoorzitter SP Fryslân

Beste heer Jetten, Beste Rob,

Mensen zijn boos. En eerlijk gezegd snap ik dat heel goed. Niet omdat mensen niet willen verduurzamen of nadenken over het klimaat, maar omdat de prijzen maar blijven oplopen en er telkens weer een nieuwe rekening bijkomt.

Nu komt de CO2-heffing om de hoek kijken. En opnieuw zijn het de lage- en middeninkomens die mogen betalen. Mensen in een huurwoning, die afhankelijk zijn van hun verhuurder en vaak geen enkele invloed hebben op verduurzaming. Of mensen met een koopwoning die wel willen verduurzamen, maar eerst jarenlang moeten sparen om hun eigen deel te kunnen betalen of de subsidie überhaupt voor te kunnen schieten. Tegen de tijd dat zij eindelijk zover zijn, is het subsidiebudget vaak alweer leeg. Hogere inkomens kunnen direct investeren en maken daardoor veel makkelijker gebruik van die regelingen, waardoor beschikbare subsidies nog altijd vooral bij de beter gestelde Nederlander terechtkomen en de tweedeling alleen maar groter wordt. Dat voelt gewoon ontzettend oneerlijk.

Hetzelfde zie je bij vervoer. Er wordt gedaan alsof iedereen maar even elektrisch kan gaan rijden, maar voor heel veel mensen is dat totaal niet haalbaar. Lage- en middeninkomens hebben dat geld niet en zitten vast aan hun benzineauto. Niet omdat ze dat graag willen, maar omdat er geen alternatief is. En woon je in het buitengebied, dan wordt het nog lastiger. Mensen zijn afhankelijk van de auto voor werk, zorg of familie. Ook mantelzorgers worden hierdoor geraakt. Als je regelmatig moet rijden om voor iemand te zorgen, dan wordt iets normaals ineens een dure hobby. De bus rijdt niet vaak en een trein komt er meestal al helemaal niet. En dan komt er straks wéér een extra rekening bij.

Voor veel huishoudens zijn die tientallen euro’s CO2-heffing per maand helemaal geen klein bedrag. Dat is geld dat er simpelweg niet is. Werkgevers hebben die ruimte vaak ook niet om dit te compenseren of aan te vullen. Er wordt gesproken over regelingen voor lagere inkomens, maar zit je net boven die grens, dan val je overal buiten, terwijl juist ook de middengroep het allang niet meer kan missen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Steeds meer mensen hebben het gevoel dat dit beleid wordt gemaakt door mensen die totaal niet begrijpen hoe het dagelijks leven er voor een groot deel van Nederland uitziet. Alsof iedereen geld heeft om te investeren, een trein voor de deur heeft en elke prijsstijging wel even opvangt. Maar zo zit Nederland niet in elkaar.

Mensen moeten niet het gevoel krijgen dat ze een melkkoe zijn. Want zolang de rekening steeds weer terechtkomt bij de mensen die het minste hebben, groeit niet alleen de boosheid, maar ook het gevoel dat gewone mensen opnieuw niet worden gehoord.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Goede

Fractievoorzitter SP Fryslân