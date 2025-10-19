Beste mevrouw Yeşilgöz, de VVD naait de hardwerkende Nederlander keer op keer Opinie • Vandaag • leestijd 7 minuten • 233 keer bekeken • bewaren

Rutger van Eijken Filosoof, docent Sociale Studies bij Avans Hogeschool

Beste mevrouw Yeşilgöz (en beste mensen van Nederland),

Gisteren had u bij de campagne in Oosterhout een mooie brief bij zich die zogenaamd geschreven zou zijn door linkse partijen als GroenLinks/PvdA, de SP, D66 en het CDA. Met die brief wilde u de kiezers waarschuwen voor deze partijen, omdat ze ‘de rust in de portemonnee’ willen verstoren door te komen met het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, hogere belastingen voor ondernemers, hogere brandstofaccijnzen, hogere belasting op spaargeld, hogere erfbelasting en het willen inzetten op iets meer gelijkheid tussen arm en rijk.

Nu weet ik niet precies wat er mis is met iets meer gelijkheid, maar blijkbaar hangen u en uw achterban nogal aan het in stand houden van de kloof tussen arm en rijk. Met uw verkiezingsprogramma worden de rijken steeds rijker en armer nog armer. Toen uw partijgenoot Eric van der Berg daarmee geconfronteerd werd, lachte hij daar om en zei hij dat er nou eenmaal keuzes gemaakt moeten worden. Het is fijn dat hij zo eerlijk is over de keuzes die jullie maken. Misschien was het fijn geweest als u deze keuzes eerlijk had gedeeld in een briefje aan uw potentiële kiezers, in plaats van dat u met een half verhaal uw linkse collega’s verdacht maakt met een verzonnen brief. Maar goed, u bepaalt natuurlijk zelf hoe u campagne voert.

In uw eerlijke briefje zou u dan ook mogen uitleggen dat ongelijkheid in de samenleving niet zonder risico’s is. Een probleem is bijvoorbeeld dat arm en rijk in dit land dezelfde markt delen. Dit betekent dat door de vraag van rijke mensen de prijzen zo kunnen stijgen dat arme mensen - of zelfs mensen met gemiddelde inkomens - zaken niet meer kunnen betalen. We zien dit op de woningmarkt het beste. Voor iemand die een ton per jaar verdient is een huur van €1500,- euro best op te brengen, maar voor iemand die pakweg €40.000,- euro per jaar verdient wordt het al krap aan. Over dit verschil in percentage dat mensen van hun inkomen kwijt zijn aan hun huis, energie, boodschappen en ziektekosten hoor ik u weinig. En over mensen die niet meer mee kunnen doen hoor ik al helemaal niet.

Gelijkheid en solidariteit vindt u blijkbaar niet zo belangrijk. U lijkt helemaal geobsedeerd door de portemonnee van mensen en beweert dat linkse partijen daar de grootste greep in doen. Ik vraag me af of dit waar is. Niet alleen kloppen uw beweringen over de hypotheekrenteaftrek en de belastingverhogingen niet helemaal, maar volgens mij is het vooral de VVD geweest die de afgelopen twintig jaar de prijzen enorm heeft opgedreven en daarmee een grote greep in de portemonnee van hardwerkende Nederlanders heeft gedaan. Kijk alleen al naar de prijzen in de zorg. Toen VVD-minister Hoogervorst in 2006 het nieuwe zorgstelsel invoerde was de premie €85 euro per maand en was er geen eigen risico. Nu is die premie ruim 80% gestegen en betalen we minstens €350,- euro eigen risico. Eerst betaalden we dus ongeveer 1000 euro per jaar voor onze ziektekosten en door dit VVD-beleid is dit gestegen naar meer dan €2200,- per jaar. Dat is nogal een greep in onze portemonnee. Kunt u daar ook eerlijk over zijn?

Het probleem is dat deze prijsstijging amper terug te draaien is doordat uw partij alles heeft overgeleverd aan de markt en de overheid daardoor de controle kwijt is. De verzekeringsmaatschappijen maken de dienst uit en als de overheid bijvoorbeeld probeert het eigen risico af te schaffen, verhogen die maatschappijen de premie om de boel te compenseren. Zo is het dus lood om oud ijzer en een dikke ellende. En uw partij beloofde dat door de marktwerking de kwaliteit van de zorg zou verbeteren en dat de wachtlijsten zouden verdwijnen, maar dat is ook niet zo. Door u betalen we twee keer zoveel voor dezelfde bagger en wordt er ook nog eens voortdurend bezuinigd op ons basispakket. Dank daarvoor.

En dit is niet de enige greep die u in de portemonnee van Nederlanders heeft gedaan. Uw partij heeft ook het wonen overgeleverd aan de markt en bijvoorbeeld VVD-minister Blok zelfs internationaal investeerders laten zoeken voor onze woningmarkt. Daardoor is een groot deel van de markt in handen gekomen van speculanten en zijn de prijzen van woningen enorm gestegen. Tegelijkertijd werden woningcorporaties onder Rutte 1 - het eerste VVD-kabinet - gedwongen veel van hun woningvoorraad te verkopen, waardoor er minder sociale huurwoningen waren en alles op slot kwam te zitten. Met dit gepruts heeft u dus ook een grote greep gedaan in onze portemonnee en veel mensen een betaalbare woning ontzegd. Noteert u dit ook in uw brief de kiezer?

Zo kan ik doorgaan. In de vijftien jaar dat de VVD het voor het zeggen had zijn bijvoorbeeld treinkaartjes meer dan 20% duurder geworden, betalen we veel meer voor onze boodschappen en rijzen de energieprijzen de pan uit. Dit laatste komt deels door internationale onrust en bijvoorbeeld corona, maar aan de andere kant maakten de energiebedrijven enorme winsten en kregen die bedrijven ook nog eens enorme subsidies van de rechtse partijen. Over het afschaffen van de dividendbelasting en het verlagen van de winstbelasting zal ik verder niet uitweiden. Grote bedrijven lijden in ieder geval vrijwel niets onder de prijsstijgingen. In tegendeel. Door allerlei belastingvoordelen mogen ze de winst houden en ze krijgen van de rechtse partijen ook nog eens extra geld. Zo gaat de rekening dus naar de gewone mensen en schrapen de grote winstmakers ook de belastingpot nog leeg.

Zo helpt u dus de grote bedrijven, maar de hardwerkende Nederlander naait u keer op keer. Ook de kleine ondernemer. U zegt voor hen op te komen, maar het was ook de VVD - aangejaagd door eurocommissaris Bolkestein - die onze grenzen openstelde voor ‘het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal’ waardoor er goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa onze arbeidsmarkt opkwamen en daar de concurrentie aangingen met Nederlandse bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs en arbeiders in de agrarische sector. Vooral ZZP’ers hadden en hebben door last van. Zo zorgt de VVD er dus ook voor dat er minder geld in de portemonnee van kleine zelfstandigen komt. Bovendien worden deze Oost-Europese werkers vaak aan hun lot overgelaten als werkgevers even geen werk voor ze hebben en doen ze daardoor groot beroep op onze daklozenopvang. Daar zijn ze echter niet welkom, waardoor er erg veel Polen, Bulgaren en Roemenen op straat slapen. Al deze ellende is dus mede mogelijk gemaakt door uw partij. Allemaal het gevolg van doorgeslagen marktwerking en een teruggetrokken overheid. Kunt u hier ook even melding van maken in tijdens uw campagne?

Nou mevrouw Yeşilgöz, dit is een veel te lange brief geworden en ik kan nog doorgaan over dat uw partij vrijwel niets overheeft voor de zorg, het onderwijs, de jeugdzorg, de daklozen en mensen die niet mee kunnen. Ik vraag me wel eens af wat voor type mens je moet zijn om op de VVD te stemmen. Ik denk dat je dan hard en zakelijk moet zijn. Dat je dan iemand bent die niet omkijkt als er iemand valt tijdens een hardloopwedstrijd omdat dit ten koste gaat van de eigen goede tijd. Het lijken me mensen die eerst willen winnen en daarna pas kijken naar de mensen. Alles gaat om de winst en niet om het spel. Heel gezellig lijkt me dat niets.

Maar deze brief ging niet over gezelligheid. Het ging over dat u partijen verwijt een greep in de portemonnee van hardwerkende Nederlanders te doen en dat ik denk dat juist u de hardwerkende Nederlander al jaren veel harder in de portemonnee raakt. U bent daar alleen niet eerlijk over. Ik zou het, net als u, puntsgewijs kunnen opschrijven. Een stem op de VVD is;

Een stem die ongelijkheid in stand houdt, en zelfs vergoot, waardoor we uiteindelijk parallelle samenlevingen krijgen die elkaar negatief beïnvloeden.

Een stem die de hypotheekrenteaftrek in stand houdt voor mensen die geen boterham minder eten als ze hun hypotheek bruto moeten betalen en daarvoor 11 miljard euro uit de staatskas haalt. Elf miljard die dus ook in zorg, onderwijs of woningen geïnvesteerd kan worden of van de bovenkant van de samenleving naar de onderkant zou kunnen stromen. Hoe asociaal moet je zijn om dit niet te willen?

Een stem die geen erfbelasting wil waardoor de ongelijkheid van generatie op generatie doorgaat.

Een stem die ondernemers amper belast en de rekening doorschuift naar gewone mensen.

Een stem die oliemaatschappijen grote winsten laat maken en geen zak geeft om het milieu en het klimaat.

Een stem die zakelijk en hard is en menselijkheid en solidariteit al snel te duur vindt.

U vindt Timmermans een gevaar voor het land en Bontenbal te wispelturig, maar ik zou wel tien keer nadenken voor ik met u in zee zou gaan. Ik zou in ieder geval niet op u stemmen. Uw praatjes zijn mooi, maar ik vrees dat u de hardwerkende Nederlanders aan hun lot over zal laten. Zoals uw partij dat eigenlijk al jaren doet. De onvrede die daardoor ontstaan is, heeft de weg geopend voor extreemrechts. Compleet met prinsenvlaggen en Hitlergroeten. Levensgevaarlijk als je het mij vraagt. Het is haast wonderlijk dat u dit anders ziet. Wilt u daar eens een briefje over schrijven? Een soort sociologische duiding van het huidige politieke en maatschappelijke klimaat, met een analyse van oorzaak en gevolg, zou welkom zijn. Ik ben benieuwd of u zichzelf dan nog steeds als onderdeel van de oplossing ziet of toch meer als een groot deel van het probleem. Lukt het u deze brief nog voor de verkiezingen met ons te delen?

Hartelijke groet,