Beste Jesse Klaver, wil jij dat PRO een machtspartij wordt op zoek naar ideeën? Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 66 keer bekeken • Bewaren

Aimen Horch Vlaams voorzitter van Groen Persoon volgen

Door: Aimen Horch (Vlaams voorzitter van Groen) en Sara Matthieu (Europarlementslid voor Groen)

Drie maanden geleden vormden de Nederlandse socialisten en groenen samen PRO. Via een ledenreferendum moet de partij nu kleur bekennen: kiest ze voor lidmaatschap van de Europese Groene Partij, of van de Europese sociaaldemocraten?

Als Groenen werken we vandaag goed samen met de sociaaldemocraten en trekken we nog vaker aan hetzelfde touw. Toch adviseert de partijtop van PRO om voluit voor de sociaaldemocratische Partij te kiezen omdat zij volgens de adviescommissie meer macht hebben. Wij vragen (collega-) partijleider Jesse Klaver: wat ben je van plan te doen met die macht?

In 2009 kwamen de Europese Groenen met een groots nieuw plan om Europa groener en socialer te maken en zo uit de economische crisis te komen. Het doel was om Europa zo om te vormen dat we de klimaatdoelen gingen halen en dat iedereen hiervan zou profiteren en erop vooruit zou gaan. Dit plan heette de Green New Deal, en het bleef niet bij mooie woorden. Dankzij onze eigen wind- en zonne-energie zijn we vandaag niet meer volledig afhankelijk van Poetin en Trump voor onze energie. De hitte in onze steden en dorpen is al deels beperkt dankzij de leidende klimaatrol van Europa.

Het was een groot plan dat ons oneerlijke, op fossiele energie gebaseerde systeem volledig zou transformeren naar een eerlijkere economie. Jarenlang gingen de Europese Groenen met dit idee ten strijde, tegen onverstandige bezuinigingen, tegen fossiele industrieën en bedrijven en voor klimaatbeleid. Uiteindelijk, toen de klimaatbeweging in 2019 zo vocaal werd dat zelfs de conservatieve partijen eraan moesten geloven, werd de Green Deal in Europa een feit.

Het aankaarten en oplossen van iets groots als de klimaatcrisis verdient moed, creatief denken en doorzettingsvermogen. Moed om als een van de eersten nieuwe ideeën naar voren te schuiven. Creatief denken, om met goed, haalbaar beleid te komen. En doorzettingsvermogen, om ervoor te zorgen dat we die betere wereld voor elkaar krijgen. En precies dit zit in het DNA van de Groene beweging in Europa.

De basis van de Groene beweging zijn mensen die fundamenteel geloven in verandering. We zijn ontstaan uit protestbewegingen die milieuvervuiling, oorlog, nucleaire bewapening, uitbuiting van de aarde en de ongebreidelde macht van bedrijven aankaartten. En dit deden we niet door slechts iets bij te sturen en pleisters te plakken, maar door te pleiten voor en te werken aan een fundamentele systeemverandering.

Ook vandaag sluiten vele partijen en bewegingen zich aan bij de Europese Groene Partij. De voorbije vijf jaar telden we tien nieuwe leden, met een wachtlijst van kandidaten binnen én buiten de EU. Geen enkele andere Europese partijfamilie groeit zo hard. Het zijn partijen die voortkomen uit samenwerkingen tussen burgers en activisten die opstonden tegen corruptie, natuurvernietiging en inmenging van grote bedrijven. Die met een vleugje idealisme ten strijde trekken en in veel gevallen politici leveren die hun idealen verwezenlijken. Denk bijvoorbeeld aan de Groene minister van Oostenrijk, Leonore Gewessler, die binnen haar regering voor haar idealen bleef staan en ervoor zorgde dat de natuurherstelwet toch werd goedgekeurd in de EU. Of Groene burgemeester Gergely Karácsony, die een gevangenisstraf riskeerde door Budapest Pride toch door te laten gaan, ondanks Orbáns prideverbod.

En dat is het fundamentele verschil met de sociaaldemocraten. Want de definitie van macht zoals de adviescommissie die opschrijft, gaat helemaal niet over goede ideeën in de praktijk brengen, zelfs niet over invloed. Het gaat over het krijgen van bestuurlijke posities. Maar we zien al jaren wat er gebeurt als een machtspartij op zoek naar ideeën in die bestuurlijke positie terechtkomt. De Deense Sociaaldemocraten zagen dat rechts-radicale ideeën populairder werden en zijn in de Europese Raad nu de grootste aanjagers van migratiehubs en ICE-achtige praktijken.

Of bij ons in België: hier gaat Vooruit mee met de deregulering en bezuinigingstrend van N-VA, en wordt onze sociale zekerheid met hun hulp afgebroken - niet een klein beetje, maar een totale afbraak zoals de PvdA die tijdens Rutte II in Nederland al doorvoerde. Onze Vlaamse minister van Klimaat, Melissa Depraetere (Vooruit), blinkt intussen uit in sterke klimaatcommunicatie, maar heeft samen met de zes andere Belgische klimaatministers in dit land nog altijd niets verwezenlijkt.

Beste Jesse, sluit je aan bij de Europese partij die PRO op lange termijn verder brengt. Wat ons betreft is de vraag niet welke politieke familie vandaag de meeste premiers, ministers of Eurocommissarissen levert. Regeringen wisselen. Coalities veranderen. De echte vraag is welke beweging over tien of twintig jaar nog richting geeft en vasthoudt aan écht progressieve politiek. En dat zijn de Groenen.

Beste Jesse, wij zitten bomvol creatieve ideeën, energie en idealisme voor een progressief en Groen Europa en we kunnen niet wachten om jou en Progressief Nederland te verwelkomen bij de Europese Groenen. Samen kunnen we ten strijde trekken en op alle niveaus de wereld eerlijker, groener en beter maken.

Groeten van jouw zuiderburen,

Aimen Horch (voorzitter Groen) en Sara Matthieu (Europarlementslid voor Groen)