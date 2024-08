Beste Dick Schoof, jouw tijd komt nog Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 575 keer bekeken • bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU)

Aan de minister-president van Nederland,

Hoi Dick,

We kennen elkaar officieel niet maar hebben toch veel gemeen. Allereerst onze leeftijden, beiden pensionado maar lang nog niet te vinden achter de geraniums. Jij actief in de politiek en ik onder andere in de media. Beiden juridisch geschoold en een jarenlang PvdA-lidmaatschap achter de rug. Te zijner tijd hoor ik graag van je beweegredenen om de partij in 2021 de rug toe te keren terwijl ik zelf heel vrolijk word van het samengaan met GroenLinks. Mogelijk heb je in dat jaar al voorzien dat je een functie zou kunnen vervullen voor het rechts-extremistische gedachtegoed.

Ik kom op deze gedachte vanwege je interview in De Groene Amsterdammer van 6 maart 2024 (nr 10) waarin je tussen de regels solliciteerde naar een actieve rol en is Wilders toen geraakt door je opmerking dat je een eventuele PVV-regering in vertrouwen tegemoet ziet. Om die opmerking zonder verdere reacties te lezen in mijn linkse lijfblad verraste me niet sinds de redactie in 2020 een compleet hoofdstuk van de ultra rechts-conservatieve, Leidse hoogleraar Kinneging in 2020 afdrukte, en naliet een nadere motivatie te geven.

En nu jij dan uiteindelijk in een zeer prominente rol, gefeliciteerd. Ik ga niet in discussie met je of jij extreemrechts nu salonfähig maakt ten koste van kwetsbare asielzoekers. Anders gezegd: ik vind dat je je hiertoe niet moet voor lenen. Dat ik je echter nu schrijf heeft te maken met hoe ik jouw relatie met Wilders zie en dat jij uiteindelijk een instrument kan zijn om af te rekenen met deze haatzieke en beledigende politicus, met name wat moslims betreft. Wensdenken? Voor een deel zeker maar niet voor de volle 100%.

Ik neem mij voor dat ik je maandelijks een brief schrijf waarmee je je voordeel kunt doen. Ik bied de brieven aan aan de progressieve nieuwsite Joop.nl en weet bijna zeker - gezien je voorliefde voor het inzetten van informanten – dat de inhoud jou zal bereiken. Natuurlijk is het teveel gevraagd om te reageren, ik ken mijn plaats in deze. Je reacties lees ik af van de sportieve shirtjes die jij draagt, je genegenheid richting Hassan, je woordkeus waarmee je Wilders op afstand probeert te zetten. Mijn politieke inschatting is dat niet de PvdA’er Frans Timmermans een gevaar voor Wilders is maar de man die hij denkt in zijn macht te hebben. Jij dus.

Deze komende week heb je de eerste 50 dagen achter de rug. De eerste positieve reactie van Wilders ‘slappe hap’ heb je al ontvangen. Alles wat Wilders over jou als negatief beoordeelt, leg ik in jouw voordeel uit. Mijn inschatting is dat jij ook de komende 50 dagen deze houding weet vast te houden en waar mogelijk weet aan te scherpen.

Inhoudelijk valt met het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB niet veel te bereiken zoals je ook uit Brussel begrepen hebt. Het geheim van jouw optreden is niet polariseren maar met iedereen in gesprek blijven. De onbekwame PVV-ministers zullen voortdurend uitglijden maar intussen bouw jij bruggen met ministers uit de stallen van VVD en NSC. Het ontslaan van rijksambtenaren botst op een muur van vakbonden terwijl jij heel goed door hebt dat bezuinigingen bij lokale overheden het fundament van de coalitie aantasten.

Jij wint aan gezag door een modern pappen en nathouden zonder dat iemand dit proces door heeft. In het buitenland heeft men het volste begrip voor je positie en kun je je netwerk snel uitbouwen in de wetenschap dat men jou ziet als een dam tegen PVV-rechtsextremisme.

Hoeveel dagen je na de eerste 100 dagen nog kunt toevoegen aan je premierschap laat zich nu nog niet voorspellen. Eerst maar even je eerste Prinsjesdag in september beleven. Laat je niet opjagen door de Tweede Kamer maar bouw ook hier bruggen. Ontwijk een confrontatie met Wilders want je hebt nu nog te weinig maatschappelijk draagvlak om als winnaar in de politieke arena te schitteren. Jouw tijd komt nog.

Met amicale groeten,