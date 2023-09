‘Beste Alexander, de PvdA heeft hier gedaan waar jij in Den Haag over praat’ Opinie • 22-11-2013 • leestijd 3 minuten • bewaren

Pieter Hilhorst Wethouder Financiën, Onderwijs en Sport

'Beter onderwijs bereik je niet door over plannen te praten, maar door aan de slag te gaan'

D66-voorman Alexander Pechtold doet vandaag Amsterdam aan in het kader van zijn onderwijstour. Pieter Hilhorst heeft daarom speciaal een brief aan hem geschreven. In Amsterdam doen we namelijk waar D66 in Den Haag over praat: het onderwijs echt verbeteren.

Beste Alexander,

Vandaag kom je op bezoek bij scholen in Amsterdam. Ik snap heel goed dat je hier komt kijken, want de afgelopen jaren is er in het onderwijs in Amsterdam heel veel bereikt. Wie, zoals D66, belang hecht aan goed onderwijs, doet er dus goed aan hier zijn licht op te steken. Het succes van Amsterdam is gebaseerd op een politieke mentaliteit van er op af gaan. Dat deed Asscher bij de wallen, Eberhard van der Laan met de top 600 bij veelplegers en ik nu bij het onderwijs. Want Alexander, beter onderwijs bereik je niet door over plannen te praten, maar door aan de slag te gaan.

En dat hebben we gedaan, we zijn een verbeteraanpak gestart. Op die manier is het aantal zwakke en zeer zwakke scholen van 44 in 2009 verlaagd tot 4 nu. Het belang van het kind was voor ons belangrijker dan ons formele gebrek aan bevoegdheden. Aanvankelijk was er weerstand, omdat schoolbesturen vonden dat we ons boekje te buiten gingen en leraren dachten dat ze afgerekend en gecontroleerd zouden worden. Het tegendeel is het geval. Leraren kregen hun vak terug.

Het effect is dat leraren beter les zijn gaan geven en daar hebben zij en hun leerlingen profijt van. Toen leraren en directies dat merkten, verdween de weerstand. Inmiddels hebben 97 scholen aan de verbeteraanpak meegedaan, zwakke en goede scholen die beter wilde worden. 22.000 kinderen krijgen daardoor in Amsterdam beter onderwijs! Anders gezegd, de PvdA heeft in Amsterdam gedaan waar jij in Den Haag over praat: beter onderwijs voor iedereen.

Maar we hebben meer gedaan. Zoals het cultuuronderwijs dat we in elke klas terug hebben gebracht. Alle Amsterdamse kinderen komen nu op de basisschool in contact met kunst en cultuur. Het voorstel hiervoor werd met een overweldigende meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. Slechts één partij was tegen: D66.

Het is een vast patroon in Amsterdam. Als het om goed onderwijs gaat, kiest D66 er steevast voor om een stap terug te doen, in plaats van erop af te gaan. Dat is ook de toon van de onlangs gepresenteerde onderwijsagenda. D66 lijkt beduusd van de Amsterdamse dadendrang en roept vanaf de kant dat de leraren weer centraal moeten staan en er met scholen moet worden samengewerkt. Maar dat is precies wat we al jaren doen, want dat is het centrale uitgangspunt van onze kwaliteitsaanpak. Onderwijsexperts bepalen samen met scholen wat ze kunnen en willen verbeteren. In samenspraak met leraren en directies maken ze vervolgens een plan dat door de school wordt gedragen. Dat is een van de redenen dat die aanpak zo succesvol is.

Jouw partij wil in Amsterdam verzuim en uitval tegengaan. Dat komt goed uit, want de afgelopen jaren hebben wij de uitval door onorthodoxe oplossingen met 40 procent verminderd. We liggen bovendien op schema om onze ambitie, de resterende uitval te halveren, te halen.

Alexander, jouw partij gaat vandaag naar het Calandlyceum en Hyperion. Prachtige voorbeelden van de snelle schooluitbreiding van populaire scholen die we in Amsterdam gerealiseerd hebben. In mijn eerste week als wethouder mocht ik de dependance van Calandlyceum openen. Om te zorgen dat we niet terugvallen heb ik samen met de scholen een onafhankelijk kwaliteitsbureau voor alle basisscholen opgericht, die daar gaat helpen de kwaliteit op peil te houden. Na het basisonderwijs wil de PvdA de komende jaren het voortgezet en beroepsonderwijs verbeteren. Ook daar gaan we officieel niet over, maar toch gaan we er op af. We zetten liever onze schouders eronder, dan dat we onze schouders ophalen. Voor de PvdA Amsterdam houdt je verantwoordelijkheid namelijk niet op waar je bevoegdheid stopt. Geniet dus van het mooie onderwijs in Amsterdam, we hebben er hard aan gewerkt. Het bewijst dat je voor verandering en vooruitgang in het onderwijs er op af moet gaan. Het bewijst dat je voor goed onderwijs voor iedereen in Amsterdam bij de PvdA moet zijn.

Ik wens je veel plezier en hoop dat je er wat van op zult steken.

Vriendelijke groet,

Pieter Hilhorst