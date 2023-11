Bestand tussen Israël en Hamas

22 nov. 2023 - 7:12

Dat er nog mensen in Gaza (over-) leven, verbaast mij echt, na al dat gebombardeer en een nijpend gebrek aan alles. En dan, van uitstel komt geen afstel. Hamas zal nooit ALLE gijzelaars vrijlaten, want dan is er helemaal niks meer wat de Isri's tegenhoudt.