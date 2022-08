‘Bestaat de Holocaust wel op Forum-basisschool?’

De bekende nachtmerrie waarin je opeens weer eindexamen moet doen, heeft voor Druktemaker Lisa Loeb een nieuwe dimensie gekregen. Ze droomde dat ze examen moest doen op een Forum voor Democratie-school, vertelt ze bij De Nieuws BV. “De schrik slaat me om het hart. Ik heb goed geleerd, maar heb geen idee wat op deze school de juiste antwoorden zijn. Is Poetin Oekraïne binnengevallen of redt hij het land van de nazi’s? Zit er nou wel of niet een 5G-chip in vaccins? En bestaan transgender personen, de Holocaust en de slavernij eigenlijk wel?”

Volgens Loeb is de mogelijke komst van een fascistische basisschool een extra reden om zo snel mogelijk af te rekenen met het bijzonder onderwijs. “Het is bizar dat een school die zelfverklaard ‘anti-woke’ is en niet gelooft in de klimaatcrisis zomaar opgericht kan worden. Maar dankzij artikel 23 krijg je in Nederland makkelijker toestemming om op school kinderen wijs te maken dat de aarde in zeven dagen is geschapen of dat homo zijn een zonde is, dan voor een dakkapel.”