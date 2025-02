Bestaanszekerheid vooral voor de allerrijksten: miljarden weggesluisd naar 'familiestichtingen' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 339 keer bekeken • bewaren

Terwijl “de gewone Nederlander” waar de extreemrechtse PVV-coalitie voor op zegt te komen worstelt met torenhoge huren, energiekosten en supermarktprijzen, schuiven de rijkste Nederlanders onbekommerd miljarden weg zonder daar een cent belasting over te betalen. Dat meldt Follow The Money (FTM). Minstens 31 miljard euro is handig weggestopt in familiestichtingen, zodat over al die beleggingen, aandelen en vastgoed niets terug hoeft te vloeien naar de staatskas.

FTM nam het onderzoeksrapport van het ministerie van Financiën door en ontdekte daar “een zeer gunstig geitenpaadje”. De allerrijksten brengen hun vermogen onder in een familiestichting. Die ondernemingsvorm is namelijk gevrijwaard van vermogensbelasting, waarmee direct ook de winst die voortvloeit uit alles wat hierin is ondergebracht, onbelast blijft. Voor erfbelasting hoeven de rijksten op deze manier ook niet te vrezen, na overlijden gaat het beheer van de stichting namelijk gratis en voor niets over op de nabestaanden.

Het bestaan van de talrijke familiestichtingen betekent daarnaast ook dat de vermogensongelijkheid in Nederland mogelijk nog groter is dan wordt aangenomen: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt bedragen die zijn opgepot in familiestichtingen niet mee in zijn cijfers over de welvaartsverdeling in Nederland, zo meldt FTM. Het onderzoeksplatform schrijft ook:

De 31 miljard die ze vonden, is volgens de onderzoekers ‘een (mogelijk aanzienlijke) onderschatting’. Ze telden namelijk alleen banktegoeden, aandelen, effecten en onroerend goed mee. Buitenlands vermogen en roerende bezittingen als kunst en boten zijn buiten beschouwing gelaten omdat daar geen informatie over beschikbaar was.

Arnold Merkies, coördinator bij Tax Justice NL, noemt het tegenover FTM ‘eigenlijk heel triest’ dat we al zo lang weten dat stichtingen worden misbruikt om geen belasting te betalen. Net als de opstellers van het rapport pleit hij voor meer onderzoek. Dat er zo weinig toezicht is op stichtingen, komt volgens Merkies door een gebrek aan capaciteit bij de Belastingdienst. Die gebruikt immers een groot deel van de beschikbare inspecteurs voor de jacht op mogelijk frauderende minima.