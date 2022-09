Bestaanszekerheid is een grondrecht maar zonder concrete inhoud

24 sep. 2022 - 12:16

Er is maar 1 manier om in Nederland dingen te veranderen. En dat is in het stemhokje. Natuurlijk kan je met staken of protesteren wel wat afdwingen maar fundamenteel iets veranderen kan alleen in het stemhokje. Daarom was ik ook zo verbijsterd afgelopen verkiezingen. Echt links op groot verlies, PvdA gelijk gebleven (voor de mensen die niet weten of ze nu links of rechts zijn en tamelijk zuur de internationale zingen) en de huidige coalitie kon gewoon door godbetert. En weer een paar splinters erbij. We gaan het zien aankomende provinciale staten verkiezingen. Alhoewel een eerste kamer niet die rol zou moeten hebben. Ik denk dat als de media die in handen is van twee Belgische ondernemingen en de NPO vol op het orgel gaan dat we dan weer dezelfde uitslag gaan krijgen. Wellicht met een BBB wat groter is dan het CDA. (beide rechtse partijen) Leuk voorbeeld: Welke partij is in Groningen de grootste? Jawel, de VVD. Kortom, die grote groepen burgers hebben het zelf in de hand maar kiezen consequent op de oorzaak van hun ellende.