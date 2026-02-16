Bestaanszekerheid hardwerkende ouderen in gevaar door plannen VVD-CDA-D66 Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 356 keer bekeken • Bewaren

Aan het eind van je werkzame leven, net voor je pensioen, zwaar in de financiële problemen belanden en daarbij zelfs je huis kwijtraken. Dat rampenscenario dreigt voor mensen met zware beroepen als de plannen van de minderheidscoalitie VVD-CDA-D66 worden doorgezet. Dagblad Trouw heeft berekend dat het aantal arbeidsongeschikten fors toeneemt als de pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 70 jaar. Het aandeel 60-plussers onder de arbeidsongeschikten met een Wia-uitkering neemt dan toe tot 33 procent, in plaats van 25 procent nu.

Het zullen vooral mensen met een zwaar beroep zijn die het aandeel 60-plussers met een Wia-uitkering opstuwen, zeggen verschillende arbeidsmarktdeskundigen tegen Trouw. Zo zien vakbondsvoorzitters Dick Koerselman van FNV en Piet Fortuin van CNV nu al dat een deel van hun achterban ‘op het tandvlees’ het pensioen haalt. Ze hebben het over zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, treinmachinisten, havenmedewerkers en anderen met een fysiek of emotioneel belastend beroep.

In de huidige regeling kunnen mensen met zware beroepen eerder stoppen met werken om de verdere sloop van hun lichaam voor te zijn. De coalitie wil aan die coulance voor de hardwerkende Nederlander een einde maken en de minimumleeftijd om eerder te stoppen met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 70 jaar verder oprekken naar 67 jaar.

Schrijnend, zeggen de bonden. Want nu al lukt het bijvoorbeeld stukadoors en stratenmakers nauwelijks om tot hun 67ste door te werken. Daar geven ook cijfers van het UWV een indicatie van. Die laten zien dat het aandeel zestigers met een WIA-uitkering in 2008 met 8 procent veel lager lag dan nu. Toen was de AOW-leeftijd 65 jaar. De bonden vrezen ook voor een snellere armoedeval voor zestigers met een zwaar beroep. Want de bezuinigingsmaatregelen van de nieuwe coalitie raken onder meer de IVA, de permanente arbeidsongeschiktheidsuitkering voor mensen met weinig tot geen kans op herstel. Deze wordt op termijn afgeschaft, waardoor arbeidsongeschikten sneller een lagere vervolgsuitkering krijgen of zelfs in de bijstand terechtkomen.

De pensioenleeftijd moet onder andere worden opgevoerd omdat de coalitie weigert de financiële voordelen voor renteniers - mensen die geld verdienen met geld, zonder ervoor te werken - aan te pakken. Mensen die niet met hun handen werken worden over het algemeen ook niet getroffen door de verhoging van de pensioenleeftijd. Zij kunnen de 70 jaar halen zonder een aanslag te plegen op hun fysieke gezondheid. FNV’er Koerselman: “Het is cru om te zeggen, maar we gaan toe naar een systeem waarbij de korter levende schoonmaker het pensioen van de hoogleraar of actuaris met een langere levensverwachting financiert.”