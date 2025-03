Bespaar Nederland de harde bezuinigingen op onderwijs die de toekomst kapotmaken Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 160 keer bekeken • bewaren

Door alles wat er nu wereldwijd speelt, is het cruciaal om te investeren in onze kennis, om internationaal samen op te trekken en om onze eeuwenoude instituties te beschermen. Deze coalitie doet precies het tegenovergestelde en dat moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid aldus GroenLinks-PvdA en D66.

Wetenschappers die al jarenlang onderzoek doen naar het genezen van ziektes of zich op een andere manier inzetten voor een betere wereld, raken massaal hun baan kwijt. Sinds maandag staken onderzoekers, wetenschappers en studenten daarom in het hele land tegen de historische onderwijsbezuinigingen. En terecht, want deze bezuinigingen zijn rampzalig. In Twente zijn al 46 medewerkers van de faculteit Technische Natuurwetenschappen ontslagen en in Middelburg staat een kwart van het personeel op straat. Wij staan vierkant achter al die mensen die komende week gaan staken tegen meer dan een miljard aan onderwijsbezuinigingen.

De recente ontwikkelingen in de wereld zouden een wake-up call moeten zijn voor dit kabinet. Het is belangrijker dan ooit om zelf te investeren in onze economie en de banen van de toekomst. We hebben innovatie en wetenschap keihard nodig bij alle grote uitdagingen waar we voor staan, of het nou gaat om veiligheid, werkgelegenheid of duurzaamheid. Het bedrijfsleven zegt niet voor niks: de onderwijsbezuinigingen maken de toekomst van Nederland kapot.

Terwijl landen op het wereldtoneel met de hoogste prioriteit elkaar opzoeken en de samenwerking proberen te versterken, is dit kabinet druk bezig met het weren van internationale studenten. We moeten ons niet verschuilen achter de dijken maar juist kijken hoe we gezamenlijk met andere landen ons talent en kennis kunnen vergroten. Mensen in Limburg, Zeeland of Twente zien nu al de negatieve gevolgen in hun regio, omdat internationale studenten elders aan de slag gaan. Ze voorzien dat het sluiten van opleidingen betekent dat je geen opleiding voor leraar of verpleegkundige in de regio kunt vinden, en dat zo het tekort aan mensen in zorg en onderwijs nóg groter wordt.

Tot slot zien we dat de academische vrijheid op het spel staat. In Amerika worden bijeenkomsten verboden, artikelen teruggetrokken en wordt er op ongekende schaal censuur gepleegd bij thema’s als gender en klimaat. Ook in Nederland zien we steeds vaker dat partijen op de rechterflank van de Kamer zich gaan bemoeien met wat er aan universiteiten wordt onderwezen. Laat wetenschappers in alle vrijheid hun werk doen. We moeten onze eeuwenoude instituties juist beschermen in plaats van verder onder druk zetten.