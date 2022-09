Besmet maar toch negatief? Het maakt uit hoe je de coronatest doet

Hoe voer je de thuistest uit? Steek je het stokje een beetje in je neus of neem je ook je keel mee? Als je de test niet goed doet, is de kans groot dat je ten onrechte de uitkomst krijgt dat je niet besmet bent met corona.

Een Amerikaanse wetenschapster die besmet raakte, illustreert het probleem aan de hand van verschillende thuistesten. Nadat ze met het stokje had geschraapt langs de achterkant van haar keel, haar wangen, haar gehemelte en haar neusgaten was er geen twijfel over mogelijk: ze had een positieve uitslag.