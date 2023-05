Beschermde vleermuizen zetten woningisolatie stop

30 mei 2023 - 13:00

Catch-22. Anders gezegd: een vleermuisje onder het gras, eh... een vleermuisje in de spouwmuur... (Als er een vleermuisje onder het gras zat, was hij immers al door dat addertje opgegeten.) (Sorry Han, voor al deze gekheid op een stokje.) Maar goed, catch-22 klopt ook niet helemaal. Wordt gezien als een onmogelijke keuze. Maar laat eigenlijk geen keuze over, dwingt bijvoorbeeld de roman-piloot tot het uitvoeren van een opdracht die hij met alle macht wilde ontlopen. En wat jij voorstelt is weer net iets anders, nl. dat de huizenbezitter een uitzonderingspositie krijgt, waardoor hij de opdracht van de overheid niet hoeft uit te voeren. Hij wordt daarbij zelfs gecompenseerd voor de extra kosten die hij moet maken. Dit lijkt me een acceptabel voorstel. Het catch-22-aspect zit hem in de keuze tussen twee goede doelen die met elkaar in tegenspraak zijn.